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Cristiano Ronaldo, replică pentru critici înainte de debutul la Campionatul Mondial: „Nu ați văzut meciurile?”

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 11:16

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Cristiano Ronaldo, replică pentru critici înainte de debutul la Campionatul Mondial: Nu ați văzut meciurile?”

Cristiano Ronaldo, la sosirea în Statele Unite, pentru Campionatul Mondial 2026/ Getty Images

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost întrebat despre forma sa, înaintea debutului la Campionatul Mondial, care e live în Universul Antena. Starul lusitan nu s-a ferit să ofere un răspuns acid.

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Cristiano Ronaldo a avut o evoluție modestă, în ultimul amical bifat de Portugalia înainte de Campionatul Mondial. Lusitanii au învins Nigeria cu scorul de 2-1, CR7 ratând mai multe ocazii uriașe.

Cristiano Ronaldo, replică pentru critici înainte de debutul la Campionatul Mondial

Portugalia a ajuns în SUA, mai exact la Miami, acolo unde va înfrunta Congo pe 17 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a oferit un interviu și a transmis că se simte excelent, din punct de vedere fizic, înaintea primului meci de la Campionatul Mondial.

Starul de la Al-Nassr, care va participa la al șaselea Mondial din carieră, are încredere că Portugalia poate obține un rezultat uriaș la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

„Ne bucurăm, știm că Mondialul e mereu o competiție specială, așa cum e și Campionatul European. Mergem acolo cu multă speranță.

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(N.r. Cum se simte?) Fizic? Sunt bine, nu ai văzut meciurile?

(N.r. Portugalia poate câștiga trofeul?) Vom știi doar la final. E o generație foarte bună, dar sunt factori pe care nu-i putem controla în timpul meciurilor. Cred că această generație va aduce multă bucurie Portugaliei.

Am muncit din greu. Dar adevărații campioni se vor vedea când se va lovi mingea pe 17 iunie, în primul meci, și când lucrurile vor deveni mai dificile. Va depinde de mulți factori, dar sunt foarte optimist că totul va decurge bine. E important să câștigăm grupa, după o luăm meci cu meci, pas cu pas, calmi și cu încredere vom intra în ritm”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform abola.pt.

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