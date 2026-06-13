Cristiano Ronaldo, replică pentru critici înainte de debutul la Campionatul Mondial: „Nu ați văzut meciurile?”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost întrebat despre forma sa, înaintea debutului la Campionatul Mondial, care e live în Universul Antena. Starul lusitan nu s-a ferit să ofere un răspuns acid.

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Cristiano Ronaldo a avut o evoluție modestă, în ultimul amical bifat de Portugalia înainte de Campionatul Mondial. Lusitanii au învins Nigeria cu scorul de 2-1, CR7 ratând mai multe ocazii uriașe.

Cristiano Ronaldo, replică pentru critici înainte de debutul la Campionatul Mondial

Portugalia a ajuns în SUA, mai exact la Miami, acolo unde va înfrunta Congo pe 17 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Cristiano Ronaldo a oferit un interviu și a transmis că se simte excelent, din punct de vedere fizic, înaintea primului meci de la Campionatul Mondial.

Starul de la Al-Nassr, care va participa la al șaselea Mondial din carieră, are încredere că Portugalia poate obține un rezultat uriaș la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

„Ne bucurăm, știm că Mondialul e mereu o competiție specială, așa cum e și Campionatul European. Mergem acolo cu multă speranță.