Programul zilei a 16-a de la Campionatul Mondial 2026. Se anunță spectacol pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Ziua a 16-a a Campionatului Mondial promite meciuri spectaculoase. Iată ce partide se vor disputa pe 26 și 27 iunie, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

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Ziua a 16-a va începe cu două dueluri de foc. Norvegia – Franța și Senegal – Irak sunt partidele din ultima etapă a Grupei I, care vor începe de la ora 22:00.

Cum arată programul zilei a 16-a de la Campionatul Mondial

Naționalele lui Haaland și Mbappe se vor lupta pentru primul loc în Grupa I. Franța și Norvegia ocupă primele 2 poziții, cu câte 6 puncte, înaintea duelului direct.

De cealaltă parte, Senegal și Irak se luptă pentru locul al 3-lea. Înainte de meciul din etapa a 3-a, cele două selecționate nu au adunat niciun punct la turneul final.

Spectacolul de la Campionatul Mondial continuă de la ora 03:00, atunci când se vor juca ultimele meciuri ale Grupei H. Uruguay – Spania și Capul Verde – Arabia Saudită sunt partidele din etapa a 3-a.