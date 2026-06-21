Noul star din fotbal poate ajunge la Real Madrid. Jucătorul a strălucit la World Cup și e pe lista lui Perez

Real Madrid urmărește extrem de atent ce se întâmplă la Cupa Mondială, turneu care în general reprezintă o rampă de lansare pentru unii jucători care se află “sub radar”. Formația de pe Bernabeu este cunoscută pentru mutările făcute de-a lungul timpului după această competiție, iar acum a ajuns să îl pună pe listă pe Ayyoub Bouaddi, mijlocașul naționalei din Maroc.

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World Cup nu reprezintă neapărat doar un turneu în care naționalele se luptă pentru trofeul suprem, competiția având și alte valențe pentru unele reprezentative sau unii jucători. Spre exemplu, fotbaliștii unor naționale care nu au pretenții atât de mari încearcă să iasă în evidență pe cât de mult pot pentru a fi observați de cele mai importante cluburi.

Real Madrid l-a pus pe listă pe Ayyoub Bouaddi

Din această categorie face parte și Ayyoub Bouaddi, care deși sezonul trecut fusese un om de bază la Lille, locul 3 din Ligue 1, a “explodat” pe scena mondială după partida de debut a Marocului de la World Cup, 1-1 cu Brazilia. În acel meci, puștiul de 18 ani a avut o prestație solidă și a fost considerat de mulți drept cel mai bun om de pe teren, în ciuda lipsei sale de experiență la nivel înalt.

Ce a reușit să facă Bouaddi pe teren i-a atras atenția și Realului, care conform jurnaliștilor de la as.com, îl monitorizează pe fotbalistul din nordul Africii. Ba mai mult, mijlocașul lui Lille este cel care le-a ieșit în evidență până acum oficialilor de pe Bernabeu.

Astfel, există o posibilitate ca Bouaddi să ajungă să evolueze în La Liga în cazul în care Real va demara discuții cu Lille, care îl are sub contract pe tânărul jucător până în 2029. 50 de milioane de euro este cota lui Bouaddi în acest moment pe transfermarkt.com, însă numărul poate crește în funcție de ce se va mai întâmpla la World Cup 2022.