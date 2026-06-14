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Puştiul de 18 ani care a impresionat în Maroc – Brazilia rupe tăcerea. Ce spune de un posibil transfer

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 16:28

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Puştiul de 18 ani care a impresionat în Maroc – Brazilia rupe tăcerea. Ce spune de un posibil transfer

Ayyoub Bouaddi a vorbit despre viitorul său după meciul dintre Maroc şi Brazilia. Foto: Getty Images

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Maroc şi Brazilia s-au întâlnit într-un duel de la Cupa Mondială 2026, iar africanii au produs surpriza şi au scos egalul, 1-1, după ce au avut chiar avantaj pe tabelă.

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Golul marocanilor a fost marcat de Ismael Saibari, golul lui Dennis Man de la PSV, însă un alt fotbalist african a fost remarcat de toată lumea şi a atras privirile multor formaţii de top din Europa.

Ayyoub Bouaddi, despre viitorul său după meciul dintre Maroc şi Brazilia

Mijlocaşul central care evoluează în Franţa a preferat să îmbrace tricoul reprezentativei din Maroc, asta chiar dacă putea să facă parte din lotul lui Didier Deschamps. Decizia luată a surprins mulţi oameni, care anticipau faptul că jucătorul de la Lille o să accepte propunerea primei reprezentative din Hexagon.

Ayyoub Bouaddi a fost considerat de mulţi ca fiind cel mai bun jucător de pe teren în duelul dintre Maroc şi Brazilia, iar ştirile cu privire la viitorul său au început să fie din ce în ce mai multe. Granzii din Europa au pus ochii pe fotbalistul de doar 18 ani, iar Liverpool, Manchester City, Manchester United sau PSG stau la pândă şi ar putea trimite în curând propuneri.

“Sunt foarte fericit să ştiu că sunt cluburi care s-au interesat de mine, dar acum sunt concentrat doar pe Cupa Mondială şi o să încerc să dau totul pentru echipa naţională la acest turneu final”, a spus Ayyoub Bouaddi conform lui David Ornstein.

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Ce a declarat Carlo Ancelotti după egalul dintre Maroc şi Brazilia

Carlo Ancelotti a vorbit despre problemele pe care Brazilia le-a avut în confruntarea cu Maroc.

”Nu cred că am început meciul bine. Echipa a fost puțin nervoasă, am pierdut posesia prea des și am pierdut prea multe dueluri. Prima repriză nu a fost bună. Situația s-a îmbunătățit în repriza a doua. A fost un meci dificil, deoarece Marocul este o echipă bună. Cred că a existat puțină nervozitate. În prima repriză au reușit să iasă de sub presiunea noastră și au creat contraatacuri periculoase.

Nu am jucat bine. Am câștigat puține dueluri, echipa a fost foarte dezechilibrată, am pierdut multe mingi și cred că trebuie să ne descurcăm mai bine din acest punct de vedere. Nu sunt dezamăgit de acest rezultat, dar nici mulțumit. Nu câștigi o Cupă Mondială pe baza primului meci”, a spus Carlo Ancelotti.

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