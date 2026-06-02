Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic

Cupa Mondială 2026 se desfăşoară în 3 ţări, Statele Unite, Canada şi Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar în Universul Antena şi pe AntenaPlay aveţi live toate meciurile.
Competiţia de peste ocean ne aduce 48 de echipe, care sunt împărţite în 12 grupe a câte 4 formaţii, iar în total vor fi 104 meciuri în întrecerea de peste ocean.
Cupa Mondială, Grupa A, program complet
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud
12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia
18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud
19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud
25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic
24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud
Cupa Mondială, Grupa B, program complet
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia
13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția
18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia
19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar
24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada
24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar
Cupa Mondială, Grupa C, program complet
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc
14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția
20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc
20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti
25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia
25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti
Cupa Mondială, Grupa D, program complet
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay
13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia
19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay
19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia
26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA
26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia
Cupa Mondială, Grupa E, program complet
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao
15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador
20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș
21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao
26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania
26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș
Cupa Mondială, Grupa F, program complet
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia
15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia
20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia
20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia
26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia
25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda
Cupa Mondială, Grupa G, program complet
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt
16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă
21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran
22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt
27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran
27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia
Cupa Mondială, Grupa H, program complet
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania
Cupa Mondială, Grupa I, program complet
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak
Cupa Mondială, Grupa J, program complet
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina
Cupa Mondială, Grupa K, program complet
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia
28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan
Cupa Mondială, Grupa L, program complet
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația
18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama
23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana
24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația
28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia
28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana
Program 16-mi de finală la Cupa Mondială
Duminică, 28 iunie
- Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
- Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA
Luni, 29 iunie
- Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
- Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA
Marți, 30 iunie
- Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
- Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
- Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic
Miercuri, 1 iulie
- Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
- Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
- Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA
Joi, 2 iulie
- Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
- Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
- Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada
Vineri, 3 iulie
- Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
- Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
- Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA
Program optimi de finală ale Cupei Mondiale 2026
Sâmbătă, 4 iulie
- Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
- Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA
Duminică, 5 iulie
- Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
- Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic
Luni, 6 iulie
- Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
- Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA
Marți, 7 iulie
- Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
- Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada
Program sferturi de finală Cupa Mondială 2026
Joi, 9 iulie
- Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA
Vineri, 10 iulie
- Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA
Sâmbătă, 11 iulie
- Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
- Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA
Program semifinale Cupa Mondială 2026
Marți, 14 iulie
- Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
- Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA
Program finale Cupa Mondială 2026
Finala mică
- Sâmbătă, 18 iulie – Locul 2 din Meciul 101 – Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA
Finala mare
- Duminică, 19 iulie – Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA
