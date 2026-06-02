Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic

Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 11:29

Comentarii
Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic

Toate rezultatele şi programul Cupei Mondiale 2026. Foto: AS.Ro

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cupa Mondială 2026 se desfăşoară în 3 ţări, Statele Unite, Canada şi Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar în Universul Antena şi pe AntenaPlay aveţi live toate meciurile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Competiţia de peste ocean ne aduce 48 de echipe, care sunt împărţite în 12 grupe a câte 4 formaţii, iar în total vor fi 104 meciuri în întrecerea de peste ocean.

Cupa Mondială, Grupa A, program complet

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud

12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud

Reclamă
Reclamă

19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud

25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic

24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

Descoperire incredibilă făcută într-un apartament din Buşteni: au scos peste 300 de saci de gunoiDescoperire incredibilă făcută într-un apartament din Buşteni: au scos peste 300 de saci de gunoi
Reclamă

Cupa Mondială, Grupa B, program complet

  • Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția

12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia

13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia

19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar

24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada

24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar

Cupa Mondială, Grupa C, program complet

  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia

14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc

14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti

25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia

25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti

Cupa Mondială, Grupa D, program complet

  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay

13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia

19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay

19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia

26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA

26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia

Cupa Mondială, Grupa E, program complet

  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador

14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao

15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao

26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania

26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

Cupa Mondială, Grupa F, program complet

  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia

14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia

15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia

20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia

20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia

26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia

25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda

Cupa Mondială, Grupa G, program complet

  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran

27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Cupa Mondială, Grupa H, program complet

  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania

Cupa Mondială, Grupa I, program complet

  • Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia

16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia

23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak

23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak

Cupa Mondială, Grupa J, program complet

  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria

16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania

22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria

28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina

Cupa Mondială, Grupa K, program complet

  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo

18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo

28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan

Cupa Mondială, Grupa L, program complet

  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama

23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația

28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia

28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana

Program 16-mi de finală la Cupa Mondială

Duminică, 28 iunie

  • Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

  • Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
  • Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

  • Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
  • Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
  • Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

  • Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
  • Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
  • Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

  • Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
  • Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
  • Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

  • Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
  • Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
  • Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Program optimi de finală ale Cupei Mondiale 2026

Sâmbătă, 4 iulie

  • Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
  • Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

  • Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
  • Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

  • Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
  • Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

  • Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
  • Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Program sferturi de finală Cupa Mondială 2026

Joi, 9 iulie

  • Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

  • Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

  • Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
  • Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Program semifinale Cupa Mondială 2026

Marți, 14 iulie

  • Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

  • Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Program finale Cupa Mondială 2026

Finala mică

  • Sâmbătă, 18 iulie – Locul 2 din Meciul 101 – Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

  • Duminică, 19 iulie – Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Observator
"Săriţi că mă omoară". Ultimele cuvinte rostite de poliţist înainte de a fi măcelărit de propriul său fiu
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile cupelor europene
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo