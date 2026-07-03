Programul zilei a 23-a de la Campionatul Mondial | Argentina lui Lionel Messi luptă cu revelația Capul Verde

Acțiunea de la Cupa Mondială continuă cu ziua cu numărul 23, în cadrul căreia se vor disputa ultimele partide din 16-imile de finală ale competiției. Pentru fanii fotbalului, cel mai interesant duel se anunță cel dintre Argentina și revelația Capul Verde, dar la World Cup se vor mai juca alte două dueluri interesante, cele dintre Australia și Egipt, respectiv Columbia și Ghana.

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S-au stabilit 13 din 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Mondiale, iar ziua următoare de la World Cup marchează finalul fazei șaisprezecimilor. Pentru ultimele trei locuri rămase în faza următoarea de la cea mai tare competiție de fotbal se adună șase naționale, printre care și campioana mondială en-titre, Argentina.

Se dau ultimele “bilete” pentru optimile Cupei Mondiale

Primul meci al zilei le va pune însă față în față pe Australia și Egipt, într-un duel pe Dallas Stadium care se anunță extrem de echilibrat. Partida se va disputa de la ora 21:00.

Al doilea meci este “capul de afiș” al zilei, deoarece se vor înfrunta Argentina lui Lionel Messi, co-golgheter la World Cup alături de Kylian Mbappe, cu revelația Capul Verde. Insularii, aflați în premieră la turneul final, au terminat pe locul 2 o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită și așteaptă să mai facă încă o victimă.

Ultimul duel din 16-imile de finală World Cup le pune față în față pe Columbia și Ghana, într-o partidă în care sud-americanii pleacă favoriți. Totuși, “stelele negre” trag speranțe la victorie, după ce în grupe au reușit să încurce Anglia, scor 0-0.