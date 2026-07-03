Programul zilei a 23-a de la Campionatul Mondial | Argentina lui Lionel Messi luptă cu revelația Capul Verde

Acțiunea de la Cupa Mondială continuă cu ziua cu numărul 23, în cadrul căreia se vor disputa ultimele partide din 16-imile de finală ale competiției. Pentru fanii fotbalului, cel mai interesant duel se anunță cel dintre Argentina și revelația Capul Verde, dar la World Cup se vor mai juca alte două dueluri interesante, cele dintre Australia și Egipt, respectiv Columbia și Ghana.
S-au stabilit 13 din 16 echipe calificate în optimile de finală ale Cupei Mondiale, iar ziua următoare de la World Cup marchează finalul fazei șaisprezecimilor. Pentru ultimele trei locuri rămase în faza următoarea de la cea mai tare competiție de fotbal se adună șase naționale, printre care și campioana mondială en-titre, Argentina.
Se dau ultimele “bilete” pentru optimile Cupei Mondiale
Primul meci al zilei le va pune însă față în față pe Australia și Egipt, într-un duel pe Dallas Stadium care se anunță extrem de echilibrat. Partida se va disputa de la ora 21:00.
Al doilea meci este “capul de afiș” al zilei, deoarece se vor înfrunta Argentina lui Lionel Messi, co-golgheter la World Cup alături de Kylian Mbappe, cu revelația Capul Verde. Insularii, aflați în premieră la turneul final, au terminat pe locul 2 o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită și așteaptă să mai facă încă o victimă.
Ultimul duel din 16-imile de finală World Cup le pune față în față pe Columbia și Ghana, într-o partidă în care sud-americanii pleacă favoriți. Totuși, “stelele negre” trag speranțe la victorie, după ce în grupe au reușit să încurce Anglia, scor 0-0.
Programul zilei la Cupa Mondială (Toate meciurile sunt în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY)
- Australia – Egipt, ora 21:00 (Dallas Stadium)
- Argentina – Capul Verde, ora 01:00 (Miami Stadium)
- Columbia – Ghana, ora 04:30 (Kansas City Stadium)
Australia – Egipt
AUSTRALIA – TURCIA 2-0, AUSTRALIA – SUA 0-2, AUSTRALIA – PARAGUAY 0-0
Lotul Australiei
- Portari: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers), Patrick Beach (Melbourne City)
- Fundași: Harry Souttar (Leicester City), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Alessandro Circati (Parma), Cameron Burgess (Swansea City), Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Jason Geria (Albirex Niigata), Miloš Degenek (APOEL), Kai Trewin (New York City FC)
- Mijlocași: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City FC), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Ajdin Hrustić (Heracles Almelo), Cameron Devlin (Hearts), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- Atacanți: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Tete Yengi (Machida Zelvia), Awer Mabil (Castellón), Cristian Volpato (Sassuolo), Mohamed Touré (Norwich City)
- Selecţioner: Tony Popovic
EGIPT – BELGIA 1-1, EGIPT – NOUA ZEELANDĂ 3-1, EGIPT – IRAN 1-1
Lotul Egiptului
- Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna);
- Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids);
- Mijlocaşi: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania);
- Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).
- Selecţioner: Hossam Hassan
Argentina – Capul Verde
ARGENTINA – ALGERIA 3-0, ARGENTINA – AUSTRIA 2-0, ARGENTINA – IORDANIA 3-1
Lotul Argentinei
- Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico de Madrid)
- Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)
- Mijlocași: Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Atletico de Madrid), Giuliano Simeone (Atletico de Madrid), Thiago Almada (Atletico de Madrid)
- Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), și Flaco Lopez (Palmeiras)
- Selecţioner: Lionel Scaloni
CAPUL VERDE – SPANIA 1-1, CAPUL VERDE – URUGUAY 2-2, CAPUL VERDE – ARABIA SAUDITĂ 0-0
Lotul Ins. Capului Verde
- Portari: Vozinha (Chaves), Marcos da Rosa (Montana) e Carlos Santos (San Diego)
- Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense), Edilson Borges “Diney” (Al-Bataeh)
- Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás AFC), Deroy Duarte (Ludogorets) e Kevin Pina (Krasnodar)
- Atacanți: Rayan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicósia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
- Selecţioner: Bubista
Columbia – Ghana
COLUMBIA – UZBEKISTAN 3-1, COLUMBIA – DR CONGO, 1-0, COLUMBIA – PORTUGALIA 0-0
Lotul Columbiei
- Portari: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)
- Fundași: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
- Mijlocași: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)
- Atacanți: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern München), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar)
- Selecţioner: Nestor Lorenzo
GHANA – PANAMA 1-0, GHANA – ANGLIA 0-0, GHANA – CROAȚIA 1-2
Lotul Ghanei
- Portari: Solomon Agbasi (Hearts of Oak), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic), Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Paul Reverson (Ajax)
- Fundași: Jonas Adjetey (Wolfsburg), Alexander Djiku (Spartak Moscow), Gideon Mensah (Auxerre), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Kojo Eppong Peprah (Nice), Marvin Senaya (Auxerre), Baba Abdul Rahman (PAOK)
- Mijlocași: Augustine Boakye (St. Etienne), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Caleb Yirenki (Nordsjaelland)
- Atacanți: Jordan Ayew (Leicester City), Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsah), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Inaki Williams (Athletic Club)
- Selecţioner: Carlos Queiroz
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