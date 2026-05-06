Road to America: Poveştile celor trei naţionale gazdă de la Mondialul din 2026

FIFA World Cup se va disputa în perioada 11 iunie – 19 iulie şi se va vedea exclusiv în România în Universul Antena. Iată povestea celor trei naţionale gazdă. Statele Unite a mai organizat Campionatul Mondial în 1994, atunci când România a obţinut cea mai bună performanţă din istoria ei, calificarea în sferturile de finală. În sferturi naţionala lui Hagi şi Gică Popescu a fost eliminată dramatic, la loviturile de departajare, de Suedia, care avea să obţină locul 3. Selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino (54 de ani), a subliniat că jucătorii săi trebuie să aibă mentalitatea de învingători, aşa cum americanii o au, în general, la orice.

La Mondialul din 2022, Statele Unite au obţinut calificarea din grupă de pe locul 2, după Anglia. Au părăsit competiţia în optimi, fiind învinşi de Olanda cu 3-1.

Canada are cea mai tare naţională din istoria ei şi speră să facă o figură frumoasă la Mondialul pe care îl găzduieşte alături de SUA şi Mexic.

Mexicanii sunt specialişti în a transforma un turneu final într-o sărbătoare a fotbalului. Ei organizează Campionatul Mondial pentru a treia oară în istorie. Stadionul Azteca, unde Maradona a scris istorie la Mondialul din 1986, atunci când argentinienii cucereau trofeul, se află printre arenele care găzduiesc meciuri la Mondialul din 2026. Pe stadionul Azteca, pe care s-au disputat finalele Mondialelor din 1970 şi 1986, se va disputa chiar primul meci de la World Cup 2026, dintre Mexic şi Africa de Sud. Mexicanii îşi propun să se califice din faza grupelor la Mondialul din acest an.