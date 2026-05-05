Transferul oficial anunțat cu câteva ore înainte de Arsenal – Atletico! Clauză: 70 de milioane de euro

Arsenal este la câteva meciuri de două trofee uriașe: titlu în Premier League și UEFA Champions League. Cu câteva ore înainte de partida retur cu Atletico Madrid, Mikel Arteta a primit vestea: clubul a rămas fără un jucător.
FC Porto a anunțat oficial că a activat clauza pentru transferul definitiv al fundașului Jakub Kiwior.
Arsenal primește 17 milioane de euro
FC Porto l-a împrumutat vara trecută pe Kiwior de la Arsenal cu o clauză de cumpărare definitivă și s-a convins rapid de valoarea jucătorului, astfel că va plăti 17 milioane de euro pentru transferul definitiv al fundașului de 26 de ani. Mai mult, i-au pus în noul contract o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro.
Kiwior a fost titular în 25 din cele 28 de partide disputate de FC Porto în acest sezon în drumul către cel de-al 31-lea titlu de campioană a Portugaliei.
