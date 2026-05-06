Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema”

Gigi Becali s-a răzgândit în privinţa unui jucător dat ca şi plecat de la FCSB. Mihai Stoica a anunţat că nu se pune problema ca Ofri Arad să plece de la formaţia roş-albastră, la finalul sezonului.
Mijlocaşul israelian a fost transferat în iarnă de FCSB, după ce şi-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, echipă alături de care a evoluat în grupa principală de Champions League.
Gigi Becali s-a răzgândit: Ofri Arad rămâne la FCSB
În ciuda declaraţiilor oferite de agentul său, Ofri Arad va continua la FCSB şi din sezonul următor. Mihai Stoica a transmis că decizia a fost luată chiar de Gigi Becali.
MM a dezvăluit că patronul campioanei aşteaptă ca Ofri Arad să depăşească problemele cu care s-a confruntat şi să-l vadă evoluând la capacitate maximă în sezonul următor.
“Nici nu se pune problema. Chiar Gigi a zis: ‘Are problemele astea, nu avem timp să-l evaluăm acum. Avem timp în sezonul regulat viitor’. Astea sunt cuvintele lui Gigi. Ofri Arad continuă la FCSB.
Astăzi am fost la sală, și eu am o accidentare, și chiar am lucrat cu Dani Bîrligea și cu Ofri Arad în același timp. Așteptăm cu Ofri să apară acum pe 10 mai noul sezon din ‘Fauda’ (n.r. – serial de televiziune israelian)”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Ofri Arad nu a făcut parte din lotul FCSB-ului la ultimul meci disputat, eşecul cu Csikszereda, scor 0-1, din etapa a şaptea de play-out. Mijlocaşul israelian a bifat, în total, doar patru meciuri la formaţia roş-albastră, după transferul din iarnă.
