Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema”

Gigi Becali s-a răzgândit în privinţa unui jucător dat ca şi plecat de la FCSB. Mihai Stoica a anunţat că nu se pune problema ca Ofri Arad să plece de la formaţia roş-albastră, la finalul sezonului.

Mijlocaşul israelian a fost transferat în iarnă de FCSB, după ce şi-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, echipă alături de care a evoluat în grupa principală de Champions League.

Gigi Becali s-a răzgândit: Ofri Arad rămâne la FCSB

În ciuda declaraţiilor oferite de agentul său, Ofri Arad va continua la FCSB şi din sezonul următor. Mihai Stoica a transmis că decizia a fost luată chiar de Gigi Becali.

MM a dezvăluit că patronul campioanei aşteaptă ca Ofri Arad să depăşească problemele cu care s-a confruntat şi să-l vadă evoluând la capacitate maximă în sezonul următor.

“Nici nu se pune problema. Chiar Gigi a zis: ‘Are problemele astea, nu avem timp să-l evaluăm acum. Avem timp în sezonul regulat viitor’. Astea sunt cuvintele lui Gigi. Ofri Arad continuă la FCSB.