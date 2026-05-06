“Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat că s-a împăcat cu Mihai Pintilii (41 de ani). Stoica fusese deranjat că Mihai Pintilii nu l-a anunţat că va pleca odată cu Charalambous de la FCSB, oficialul roş-albaştrilor aflând din presă despre demisie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ulterior a mai existat o divergenţă între cei doi legată de posibila venire a lui Mihai Pintilii pe banca naţionalei U20 şi cooptarea unui om din staff-ul FCSB-ului, Alin Stoica.

Mihai Stoica: “I-am scris lui Pintilii. Şi a rămas să mergem împreună să ne uităm după jucători”

„Am să divulg un secret. Sâmbătă seara eram într-o localitate dintr-o țară vecină Franței. Și, arborând steagul alb, i-am scris lui Mihai Doru Pintilii. Și a rămas ca următoarea deplasare pe care o efectuez să mergem împreună, să ne uităm după jucători.

Așa am simțit, asta am făcut. Deci, e pace. Nu a fost război, dar au fost niște declarații beligerante”, a declarat Mihai Stoica, pentru fanatik.ro.

Gigi Becali nu a luat încă o decizie în privinţa viitorului antrenor al FCSB-ului. Campioana trebuie să aibă un principal până pe 20 mai. Gigi Becali susţinea că decizia va fi a lui. A hotărât iniţial să încerce să îl convingă tot pe Charalambous să preia echipa, chiar dacă cipriotul a refuzat oferta făcută de FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi.