Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el”

Alex Masgras Publicat: 6 mai 2026, 18:33

Adrian Mutu pe bancă, la un meci / Profimedia Images

Adrian Mutu a fost uimit să audă declaraţiile lui Giovanni Becali despre viitorul lui Daniel Pancu. Recent, în spaţiul public au apărut informaţii despre o eventuală plecare a lui Pancu de la CFR Cluj, destinaţia acestuia urmând să fie Rapid.

Giovanni Becali, impresarul lui Pancu, a declarat apoi că zvonurile sunt reale şi că Daniel Pancu va merge la Rapid, în locul lui Costel Gâlcă.

Adrian Mutu, despre declaraţiile lui Giovanni Becali legate de viitorul lui Daniel Pancu: “Chiar dacă e adevărat, nu ar trebui să spui”

Declaraţia lui Giovanni Becali l-a şocat pe Adrian Mutu, care nu a vrut să creadă că un impresar precum acesta ar putea face o asemenea gafă. Din acest motiv, “Briliantul” consideră că declaraţia impresarului este intenţionată:

“Giovanni a zis că s-a înțeles cu Rapid? A zis Giovanni așa ceva? Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit și el (n.r. râde). De ce ar spune lucrul ăsta? Eu nu înțeleg! El, care nu face greșeli de-astea. O fi intenționată, nu știu ce să spun, nu cred că s-a scăpat Giovanni, la cum îl știu eu.

Chiar dacă e adevărat, nu ar trebui să spui lucrul ăsta. Ok, e normal, el îl reprezintă pe Pancu și e normal să-i pregătească viitorul, dar nu o spui. Mai e de jucat. Pancu are contract, Gâlcă e pe bancă, sunt mai mulți factori”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

În ciuda anunţului făcut de impresarul român, Daniel Pancu a transmis un mesaj categoric. Antrenorul a declarat că discuţiile privind viitorul său le va purta la finalul sezonului, atunci când ar putea rămâne liber de contract, dacă nu o va califica pe CFR Cluj în cupele europene.

“(N.r. Despre declaraţiile lui Giovanni Becali) Oricine vrea să discute o face cu domnul Becali. Eu discut după ultima etapă. Am spus care au fost condițiile și ce am discutat acum două săptămâni cu domnul Varga”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

