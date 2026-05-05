Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei”

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a anunțat marți că și-a dat demisia de la formația din Gruia, ca urmare a anunțului privind venirea lui Marian Copilu și Ioan Ivașcu în conducere. Oficialul a declarat că nu poate să lucreze alături de persoanele care urmează să fie aduse de Neluțu Varga, patronul clubului.

CFR trece printr-o restructurare totală pe plan administrativ, în condițiile în care Varga a anunțat că Marian Copilu și Ioan Ivașcu vor veni la conducere, iar Bogdan Mara a anunțat acum puțin timp că luni și-a dat demisia de la club. La o zi după victoria “feroviarilor” din Giulești contra Rapidului cu 2-1, fostul director sportiv din Gruia a transmis motivele pentru care nu și-a mai dorit să continue.

Bogdan Mara pleacă de la CFR Cluj după cinci ani în Gruia

În primul rând, Mara a menționat că nu vrea să se asocieze cu cele două personaje aduse de Varga. În trecut, oficialul a mai plecat odată de la CFR la Astra, în 2020, motivul fiind legat tot de unul dintre cei doi noi conducători, Marian Copilu.

Fostul jucător a mai spus că nu vrea să rămână la club doar de dragul de a bifa o funcție. Totuși, Mara a transmis că rămâne alături de CFR cu sufletul și le-a urat baftă.

“Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții (n.r. despre revenirea lui Marian Copilu) Și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă.