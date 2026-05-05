Andrei Nicolae Publicat: 5 mai 2026, 11:34

Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei

Conducerea de la CFR, după un meci / Sport Pictures

Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a anunțat marți că și-a dat demisia de la formația din Gruia, ca urmare a anunțului privind venirea lui Marian Copilu și Ioan Ivașcu în conducere. Oficialul a declarat că nu poate să lucreze alături de persoanele care urmează să fie aduse de Neluțu Varga, patronul clubului.

CFR trece printr-o restructurare totală pe plan administrativ, în condițiile în care Varga a anunțat că Marian Copilu și Ioan Ivașcu vor veni la conducere, iar Bogdan Mara a anunțat acum puțin timp că luni și-a dat demisia de la club. La o zi după victoria “feroviarilor” din Giulești contra Rapidului cu 2-1, fostul director sportiv din Gruia a transmis motivele pentru care nu și-a mai dorit să continue.

Bogdan Mara pleacă de la CFR Cluj după cinci ani în Gruia

În primul rând, Mara a menționat că nu vrea să se asocieze cu cele două personaje aduse de Varga. În trecut, oficialul a mai plecat odată de la CFR la Astra, în 2020, motivul fiind legat tot de unul dintre cei doi noi conducători, Marian Copilu.

Fostul jucător a mai spus că nu vrea să rămână la club doar de dragul de a bifa o funcție. Totuși, Mara a transmis că rămâne alături de CFR cu sufletul și le-a urat baftă.

Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții (n.r. despre revenirea lui Marian Copilu) Și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă.

Din punct de vedere sportiv am fost, sunt acolo, și nu sunt compatibil. Nu pot să lucrez că cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR Cluj.

Demisia am depus-o de ieri, (n.r. luni. 4 mai). Mi s-a transmis că vine o nouă conducere, care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club. (n.r. Marian Copilu va decide tot?) Da. De aceea am decis să plec. Să nu primesc niște bani pentru care nu muncesc. Nu are sens. De ce să mai stau?

Ultima mea zi la CFR Cluj a fost ieri (n.r. luni, 4 mai 2026). Nu mai sunt oficial la CFR Cluj. Au fost ani buni. E greu, sentimental. Sunt alături de băieți, de Pancu, de toți băieții, de domnul Iuliu Mureșan. Nu vreau să stau, de decor, să câștig niște bani. (n.r. ați fost anunțați de Neluțu Varga că Marian Copilu e noul șef?) Da“, a spus directorul sportiv la fanatik.ro.

Mara a avut două mandate de director sportiv la CFR Cluj, primul între 2017 și 2020, al doilea între 2021 și 2026.

