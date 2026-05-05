Cum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României

La fața locului, latifundiarul din Pipera nu s-a ferit să spună că va vota “pro” la moțiunea de cenzură, explicând pe scurt și de ce.

“Tot aia e. Tot coaliția aia, PSD-PNL. Ce comentați voi, pe la televizor, că e, că nu e, tot aia e. PSD, PNL, aceeași coaliție. (n.r. Renunță PNL la Ilie Bolojan?) De ce nu întrebați partidele mari, oamenii cu funcții în partidele mari? Eu votez, v-am spus clar. Eu am venit să votez moțiunea. (n.r. De ce votați pentru căderea Guvernului?) Ca să nu mai vândă companiile de stat.

(n.r. Votați moțiunea?) Normal. De ce am venit? Eu cred că trece. (n.r. Ce Guvern avem de mâine?) Eu nu știu, să vedem. Eu doar am venit să votez moțiunea. (n.r. V-a contactat cineva din PSD?) Nu m-a contactat nimeni. (n.r. Pot fi parlamentari AUR care nu votează?) Nu știu. Nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea“, a spus latifundiarul din Pipera.