Home | Extra | Cum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României
UPDATE

Cum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României

Andrei Nicolae Publicat: 5 mai 2026, 14:23

Comentarii
Cum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României

Gigi Becali, în Parlamentul României / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gigi Becali și-a făcut apariția în Parlamentul României pentru a participa la votul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul de la FCSB a spus că va vota pentru căderea actualului guvern, invocând și motivele pentru care ia decizia respectivă.

Becali a votat pentru căderea Guvernului actual

Update 14:23: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi. Patru oameni au votat împotrivă și doi și-au anulat votul.

Din cei 431 de parlamentari prezenți, 288 și-au execitat votul, printre care și Gigi Becali.

….

Reclamă
Reclamă

La fața locului, latifundiarul din Pipera nu s-a ferit să spună că va vota “pro” la moțiunea de cenzură, explicând pe scurt și de ce.

Tot aia e. Tot coaliția aia, PSD-PNL. Ce comentați voi, pe la televizor, că e, că nu e, tot aia e. PSD, PNL, aceeași coaliție. (n.r. Renunță PNL la Ilie Bolojan?) De ce nu întrebați partidele mari, oamenii cu funcții în partidele mari? Eu votez, v-am spus clar. Eu am venit să votez moțiunea. (n.r. De ce votați pentru căderea Guvernului?) Ca să nu mai vândă companiile de stat.

(n.r. Votați moțiunea?) Normal. De ce am venit? Eu cred că trece. (n.r. Ce Guvern avem de mâine?) Eu nu știu, să vedem. Eu doar am venit să votez moțiunea. (n.r. V-a contactat cineva din PSD?) Nu m-a contactat nimeni. (n.r. Pot fi parlamentari AUR care nu votează?) Nu știu. Nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea“, a spus latifundiarul din Pipera.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă de votul Parlamentului trebuie să fie votată de 233 de membri din Camera Deputaților și Senat. La ora 11:00, a început dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar votul propriu-zis va avea loc după intervențiile din plen.

Becali a intrat în Parlament fiind pe listele AUR la alegerile parlamentare, însă din martie 2025 a devenit deputat neafiliat. Patronul de la FCSB a luat o singură dată cuvântul în parlament, atunci când a rostit jurământul de credință, ceva ce este făcut de orice membru din instituție.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
14:28

Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez
14:04

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra
13:52

EXCLUSIV“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”
13:46

Au retrogradat iar și anunță obiectivul: promovarea! Echipa „yo-yo” a Europei: „Suntem fericiți o dată la doi ani!”
13:40

Ștefan Iovan a ajuns la spital. Legenda Stelei trebuia să participe la un eveniment cu ocazia câștigării CCE în ’86
12:33

Barcelona trebuie să bage mâna în buzunar! Se luptă cu Bayern pentru starul de 85 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”