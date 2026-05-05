Cum a votat Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Apariție rară în Parlamentul României

Gigi Becali și-a făcut apariția în Parlamentul României pentru a participa la votul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Patronul de la FCSB a spus că va vota pentru căderea actualului guvern, invocând și motivele pentru care ia decizia respectivă.
Becali a votat pentru căderea Guvernului actual
Update 14:23: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi. Patru oameni au votat împotrivă și doi și-au anulat votul.
Din cei 431 de parlamentari prezenți, 288 și-au execitat votul, printre care și Gigi Becali.
La fața locului, latifundiarul din Pipera nu s-a ferit să spună că va vota “pro” la moțiunea de cenzură, explicând pe scurt și de ce.
“Tot aia e. Tot coaliția aia, PSD-PNL. Ce comentați voi, pe la televizor, că e, că nu e, tot aia e. PSD, PNL, aceeași coaliție. (n.r. Renunță PNL la Ilie Bolojan?) De ce nu întrebați partidele mari, oamenii cu funcții în partidele mari? Eu votez, v-am spus clar. Eu am venit să votez moțiunea. (n.r. De ce votați pentru căderea Guvernului?) Ca să nu mai vândă companiile de stat.
(n.r. Votați moțiunea?) Normal. De ce am venit? Eu cred că trece. (n.r. Ce Guvern avem de mâine?) Eu nu știu, să vedem. Eu doar am venit să votez moțiunea. (n.r. V-a contactat cineva din PSD?) Nu m-a contactat nimeni. (n.r. Pot fi parlamentari AUR care nu votează?) Nu știu. Nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea“, a spus latifundiarul din Pipera.
Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă de votul Parlamentului trebuie să fie votată de 233 de membri din Camera Deputaților și Senat. La ora 11:00, a început dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar votul propriu-zis va avea loc după intervențiile din plen.
Becali a intrat în Parlament fiind pe listele AUR la alegerile parlamentare, însă din martie 2025 a devenit deputat neafiliat. Patronul de la FCSB a luat o singură dată cuvântul în parlament, atunci când a rostit jurământul de credință, ceva ce este făcut de orice membru din instituție.
