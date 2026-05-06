Egipt – România LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY), în optimile Campionatelor Mondiale pe echipe

România luptă cu Egipt pentru un loc în sferturile de finală ale Campionatelor Mondiale pe echipe. Duelul va începe la ora 19:00 şi va fi în direct în AntenaPLAY.

Aceasta va fi a treia întâlnire directă între cele două naţionale feminine. România s-a impus cu 3-0, în 2021, la Jocurile Olimpice. Egipt şi-a luat revanşa la Mondialele din 2024, când ne-a învins cu acelaşi scor.

Pentru România, acesta va fi al cincilea meci de la acest mondial. În grupă, tricolorele au fost învinse de China şi apoi au trecut de Coreea de Sud şi Taipei. În şaisprezecimi, Szocs şi compania au învins Olanda, cu 3-0.

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu şi Elena Zaharia reprezintă lotul României la întrecerea de la Londra. Antrenor este Andrei Filimon.

Campionatul Mondial Londra 2026 reuneşte 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai. E o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale și 100 de ani de la constituirea ITTF și a FRTM.