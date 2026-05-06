Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan

Gigi Becali (67 de ani) n-a stat pe gânduri şi a “ales” următorul premier al României. Patronul de la FCSB, fost deputat AUR, a fost prezent în Parlament marţi, pe 5 mai, pentru a vota moţiunea de cenzură.

Moţiunea de cenzură iniţiată de cei de la PSD, AUR şi PACE a fost adoptată în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, astfel că Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut.

Gigi Becali a ales următorul premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan: Alexandru Nazare

Gigi Becali a fost întrebat pe cine are vrea în locul lui Ilie Bolojan, ca premier al României. Patronul de la FCSB a oferit răspunsul imediat, mizând pe Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul Finanţelor.

“Hai să spun Nazare. Nazare îmi place”, a declarat Gigi Becali, în Parlamentul României.

Moţiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari, ceea ce înseamnă că Guvernul Bolojan este demis. Pentru adoptarea moţiunii erau necesare 233 de voturi. Conform anunţului făcut de la tribuna parlamentului este cel mai mare vot înregistrat pentru o moţiune de cenzură în istoria Legislativului.