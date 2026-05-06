Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan

Viviana Moraru Publicat: 6 mai 2026, 9:27

Gigi Becali, în Parlamentul României, la votarea moţiunii de cenzură/ Hepta

Gigi Becali (67 de ani) n-a stat pe gânduri şi a “ales” următorul premier al României. Patronul de la FCSB, fost deputat AUR, a fost prezent în Parlament marţi, pe 5 mai, pentru a vota moţiunea de cenzură.

Moţiunea de cenzură iniţiată de cei de la PSD, AUR şi PACE a fost adoptată în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, astfel că Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut.

Gigi Becali a ales următorul premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan: Alexandru Nazare

Gigi Becali a fost întrebat pe cine are vrea în locul lui Ilie Bolojan, ca premier al României. Patronul de la FCSB a oferit răspunsul imediat, mizând pe Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul Finanţelor.

“Hai să spun Nazare. Nazare îmi place”, a declarat Gigi Becali, în Parlamentul României.

Moţiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari, ceea ce înseamnă că Guvernul Bolojan este demis. Pentru adoptarea moţiunii erau necesare 233 de voturi. Conform anunţului făcut de la tribuna parlamentului este cel mai mare vot înregistrat pentru o moţiune de cenzură în istoria Legislativului.

Au votat 288 de parlamentari din 431 prezenţi. Trei voturi au fost anulate. Din cele 285 de voturi valabil exprimate, 281 au fost pentru moţiune, implicit împotriva Guvernului Bolojan.

La momentul anunţării rezultatului, niciun membru al Guvernului nu mai era în sala de plen. Conform articolului 110 din Constituţie, Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate. Guvernul al cărui mandat a încetat “îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Preşedintele Nicuşor Dan urmează să iniţieze consultări pentru desemnarea unui nou premier.

