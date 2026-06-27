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Trei concluzii după Franța – Norvegia 4-1: Franța A și „Grinch” Solbakken

Ionuţ Axinescu Publicat: 27 iunie 2026, 0:38

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Trei concluzii după Franța – Norvegia 4-1: Franța A și Grinch” Solbakken

Jucătorii Franţei, în timpul meciului cu Norvegia, după un gol marcat / Profimedia

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1. Franța – Norvegia ar fi trebuit să fie unul dintre meciurile vedetă ale grupelor, dar a apărut Grinch Ståle Solbakken și ne-a răpit bucuria asta. Mentalitate de selecționer mediocru a norvegianului, care a decis să nu lupte pentru primul loc în grupă și să-și lase pe tușă flăcăii cei mai de vază, în frunte cu Haaland. Deh, sunt nordici, li se iartă cinismul. Dacă se întâmpla așa ceva undeva prin estul Europei, ne-am fi dat de ceasul morții că ne mulțumim cu puțin și că în lumea civilizată nu se umblă cu astfel de practici.

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2. Franța arată ca și cum un puști cu mult timp liber ar fi intrat în editorul unui joc video ca să-și facă damblaua cu un 11 perfect. E copleșitoare calitatea jucătorilor ofensivi francezi, problema e că aceeași impresie o ai și când te uiți pe bancă. La ce echipe sunt la Mondial, Franța ar fi putut lejer să zboare peste ocean cu două echipe. Dacă Africa de Sud a prins șaisprezecimile, iar alde Qatar și Tunisia au participat la bal, de ce n-ar avea loc și Franța B? Cu Barcola, Zaïre-Emery, Cherki ori Thuram, o Franța B ar putea să joace finala.

3. Balonul de Aur e un trofeu mai contestat decât președintele Statelor Unite, dar le și nimerește. Ousmane Dembélé a făcut un meci perfect, încununat cu un hat-trick ca la manual și cu trimiterea fundașului stânga Fredrik Bjørkan la traumatolog. Au fost trei goluri, dar dacă nu ești pe fază și le revezi repede, nu-i exclus să crezi că ultimele două sunt reluarea primului. Asta și pentru că Dembélé e sublim, dar și pentru că apărarea Norvegiei e pe calapodul selecționerului, modestă și fără ambiție.

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