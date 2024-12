"Câţi români din Italia ţin cu FCSB?" Daniel Bîrligea a răspuns pe loc şi a stârnit hohote de râs: "Nu mă poate da nimeni în judecată" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a răspuns pe loc şi a stârnit hohote de râs când a fost întrebat câţi români din Italia ţin cu FCSB. Atacantul campioanei a pronunţat cuvântul care îl va enerva la culme pe Florin Talpan.

Bîrligea spune că românii din Italia ţin cu Steaua şi a făcut o glumă şi pe seama situaţiei tensionate dintre CSA Steaua şi FCSB.

Daniel Bîrligea a răspuns imediat când a fost întrebat câţi români din Italia ţin cu FCSB

„Nu am reuşit să dovedesc în Italia şi am făcut un pas mai departe de unde eram ca să îmi găsesc locul şi cred că l-am găsit. La început CFR m-a ajutat foarte mult. Acum sunt aici şi am învăţat că se poate şi în România mult mai mult prin calitate şi cantitate, la acest club care este foarte mare. Are istorie, are putere financiară. Ajută mai ales tinerii, când ai un nume în spate te ajută să evoluezi puţin mai uşor. Cu siguranţă e nevoie şi de abilităţile tale, dar te ajută în mare parte şi ce ai în spate ca nume.

În Italia am crescut aproape o jumătate de viaţă şi mi-a plăcut foarte mult fotbalul de acolo, starea de viaţă. Te învaţă foarte mult, din prima zi de antrenamente te învaţă care e tactica, cum trebuie să o faci. Făceam în fiecare zi tehnică şi tactică pe bandă rulantă. Îţi explică fiecare amănunt. Da, îţi place fotbalul, vezi la televizor că alergi după minge şi îţi faci un vis. Dar acel vis trebuie construit. Dacă nu există bază, nu ajungi nicăieri.

(Câţi români din Italia ţin cu FCSB? Ai trăit atâţia ani acolo…) Da. Din ceea ce ştiu, din persoanele pe care le cunosc la Palermo, majoritatea… peste 50% ştiu din experienţa proprie că ţin cu Steaua. Asta zic ei, nu zic eu, nu mă poate da nimeni în judecată.

Asta au zis ei, deci repet ce zic ei. Văzând că acel nume a rămas numele nostru şi suntem mândri cu acesta, ei ţin cu această echipă pe numele FCSB„, a spus Daniel Bîrligea în cadrul unei conferinţe de presă.