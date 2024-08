Astana - Corvinul LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Florin Maxim încă speră la play-off-ul Conference League. Echipele probabile - Antena Sport

Înainte de manșa retur a „dublei” cu echipa lui Florin Maxim, Astana vine după un egal în Cupa Ligii din Kazahstan, cu Yelimay Semey. Partida s-a încheiat cu scorul de 0-0.

De cealaltă parte, Corvinul nu a jucat niciun meci, înafară de partidele din cupele europene, în actualul sezon. Echipa din Hunedoara și-a amânat partidele din Liga a 2-a pentru a obține dreptul de promovare în primul eșalon, în cazul în care va fi eliminată din Conference League.

Florin Maxim, discurs surprinzător după Corvinul – Astana 1-2

Florin Maxim a avut un discurs surprinzător după Corvinul – Astana 1-2. Antrenorul echipei din Hunedoara nu s-a ferit de cuvinte, atunci când a analizat manșa tur a „dublei”.

După meci, Florin Maxim a transmis că adversarii nu l-au surprins cu nimic, chiar dacă echipa sa nu a reușit să câștige duelul. Tehnicianul a spus că echipa sa are în continuare șanse la calificare și că elevii săi vor lupta pentru victorie, în Kazahstan.

„Singura dată când nu am explicații. Nu îmi găsesc cuvintele. Trebuie să le cer o părere și băieților. Am pierdut foarte ușor mingea. Tranziția pozitivă au făcut-o bine.

Au așteptat, ne-au desfăcut. Am luat primul gol, apoi și al 2-lea. Am avut o tresărire de orgoliu, dar în a doua repriză nu am arătat bine deloc.



Mergem în Kazahstan să câștigăm. Chiar cred că putem face asta. Au urcat foarte mult fundașii laterali, am trecut în 4-3-3.

Am fost incapabili să ieșim în întâmpinare. Ne-am luat 2 goluri foarte, foarte ușoare. E meteahna noastră. E frustrant să îi dai timp, să nu putem să ieșim în întâmpinare.