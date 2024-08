Costel Gâlcă, prima reacție după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Conference League: "Greșeli mari!" - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Conference League. Antrenorul oltenilor nu s-a ferit de cuvinte, la conferința de presă.

Echipa din Bănie a învins-o pe Maribor cu scorul de 3-2, în Bănie, însă a fost eliminată din cauza faptului că a pierdut manșa tur a „dublei” cu scorul de 0-2. Partida din Slovenia s-a văzut în direct pe Antena Stars și LIVE STREAM în AntenaPLAY.

Costel Gâlcă, prima reacție după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Conference League

După meci, Costel Gâlcă a transmis că rezultatul din tur a contribuit decisiv la economia calificării și că elevii săi au făcut multe greșeli în cadrul partidei din Slovenia.

Despre meciul de la Craiova, Gâlcă a transmis că elevii săi au avut o atitudine bună, însă a recunoscut că al 3-lea gol al echipei sale a venit mult prea târziu.

„O mare parte din calificare s-a jucat la Maribor, unde am făcut greșeli foarte mari. În meciul retur, cel de acasă, am avut o atitudine bună, am reușit să le închidem progresia. Știam că Maribor e o echipă de posesie și se asociază foarte bine. Am reușit să facem asta. Până la urmă, în a doua repriză am și înscris, dar, la fel ca la Maribor, am luat două goluri din faze care nu anunțatau nimic, din două auturi. Am deschis terenul și, la experiența pe care o aveau jucătorii din acea zonă, puteam să facem un fault tactic. N-am făcut acest lucru și ne-au marcat două goluri.