"Aţi reuşit să redresaţi vestiarul?" Răspunsul lui Dan Petrescu înainte de CFR Cluj - Universitatea Craiova! - Antena Sport

„ Am zis să treacă o zi peste ei. Mergem înainte. O să avem o şedinţă mai târziu, video. E foarte greu de digerat ce s-a întâmplat. V-am spus, cred că e cea mai usturătoare înfrângere din carieră.

(n.r: Aţi reuşit să redresaţi vestiarul? Spuneaţi imediat după partidă că sunt căzuţi jucătorii?) Vă daţi seama că încă n-am vorbit. Ieri am avut un antrenament cu cei care n-au jucat.

Nu ai cum să ai 15 ocazii clare şi să nu dai un gol. Şi ei au avut un singur şut pe poartă, respins de portar, şi ăla a fost gol. Fotbalul e imprevizibil, niciodată nu ştii ce să mai crezi. M-am uitat şi ieri, la Real Madrid – Sociedad 4-4. Ăsta e fotbalul, din păcate am suferit o înfrângere care nu trebuia să se întâmple. Nici n-am ce să le zic băieţilor. Nu am cum să-i cert. Singurul capitol la care nu am fost peste U Cluj a fost la goluri marcate”, a declarat Dan Petrescu la conferinţa de presă de dinainte de meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova.

CFR Cluj – Universitatea Craiova se joacă joi, de la ora 20:00. Partida, care va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, contează pentru sferturile de finală ale Cupei României.