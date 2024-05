Dorinel Munteanu, la pământ după ce Oţelul a pierdut finala Cupei României: "Stau cam prost cu emoţiile!" - Antena Sport

„Vreau să felicit echipa Corvinul pentru că a câştigat Cupa României, a câştigat meritat. Noi nu am ştiut să menţinem rezultatul. Am avut două momente foarte bune în joc, nu am ştiut să gestionăm. Este un moment trist pentru mine, pentru oraş, dar această înfrângere ar trebui să ne întărească, acum ne gândim la următorul baraj, cu U Cluj, să vedem ce putem face.

S-au luat goluri pe greşeli individuale. Şi primul gol şi al doilea, au venit întâmplător. Nu am ştiut să punem presiune. Am pierdut pe mâna noastră, noi am pierdut această finală. Nu vreau să fac un calcul, cât de mult au contat absenţele. Noi am condus de două ori, nu trebuia să mai primim gol.

Stau cam prost cu emoţiile, mi-am dorit foarte mult să câştig, pentru echipă. Am avut un sezon de excepţie, dar n-a fost să fie. Nu m-a surprins cu nimic, Corvinul are echipă bună. Jocul a fost echilibrat.

Este normal să fie tristeţe, dar ne bate la uşă barajul cu U Cluj, mai avem o şansă să mergem în Europa prin cele două meciuri. Vom face tot efortul ca jucătorii să-şi revină.

Tot Galaţiul suferă, dar acesta e fotbal. Trebuie să redresăm corabia cât mai repede, să privim înainte, să ne concentrăm la următorul joc”, a declarat Dorinel Munteanu, la conferinţa de presă.

