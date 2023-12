"E ceva în ADN-ul lor!" Viorel Moldovan, mesaj categoric pentru Rapid, după eliminarea din Cupa României - Antena Sport

Reclamă

Fostul internaţional a mai declarat că Rapid se află în dificultate şi în campionat, giuleştenii fiind fără succes de trei runde.

„Ratează pentru al doilea an consecutiv obiectivul Cupa României, care a însemnat întotdeauna un lucru foarte important. Cel mai rapid punct de a încununa cu succes un sezon. În campionat sunt în dificultate, de vreo câteva etape bune nu mai reuşesc să câştige. Au avut momente când au încercat, fără reuşită, să destabilizeze adversarul.

Reclamă

Am mai spus, e ceva în ADN-ul Rapidului, aceste fluctuaţii, inconstanţa asta i-a costat tot timpul. Au o perioadă bună, câştigă 4-5 meciuri, apoi vine curba descendentă. Nu câştigă. Şi în campionat au avut şansa să vină pe primul loc, apoi pe locul doi. E un moment cu care Rapid ne-a obişnuit”, a declarat Viorel Moldovan, conform orangesport.ro.

Cristiano Bergodi a tras concluziile, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României

Cristiano Bergodi a tras concluziile, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Antrenorul giuleştenilor a declarat că echipa sa a ratat unul dintre obiectivele sezonului. Italianul a mai declarat că trupa de sub Grant nu a pierdut calificarea în meciul cu CFR Cluj, din ultima etapă, ci a dat de înţeles că remiza cu CSA Steaua a contat enorm.

„Suntem toţi dezamăgiţi. A depins de noi. Nu cred că am pierdut aici calificarea. Am avut situaţii bune în careu în prima repriză, dar n-a fost să fie. Nu am ştiu scorurile, îmi spunea cineva de pe bancă, dar nu m-am gândit la asta. M-am gândit doar să facem lucruri bune pe teren.

Reclamă

Am ratat un obiectiv, nu principal. Cupa era un obiectiv, în campionat avem ca obiectiv locurile 1-3. Am avut situaţii, ocazie mare pentru Oaidă, şuturile lui Papeau, Funsho. N-a fost să fie, dar jucătorii au luptat, nu pot să le reproşez ceva. E dureros, sigur, ştiu cum gândesc suporterii noştri. Trebuie să acceptăm să şi pierdem. Suporterii erau supăraţi, aşa e în Giuleşti atmosfera. Suporterii ne împing din spate, dar e şi reversul medaliei. Pentru ei, Cupa era un lucru important. Băieţii erau dezamăgiţi, dar trebuie să mergem înainte. Peste două zile, cu Voluntari, trebuie să ieşim victorioşi”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro.