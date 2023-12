Cristiano Bergodi a tras concluziile, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: "Nu azi am pierdut calificarea!" - Antena Sport

Reclamă

„Suntem toţi dezamăgiţi. A depins de noi. Nu cred că am pierdut aici calificarea. Am avut situaţii bune în careu în prima repriză, dar n-a fost să fie. Nu am ştiu scorurile, îmi spunea cineva de pe bancă, dar nu m-am gândit la asta. M-am gândit doar să facem lucruri bune pe teren.

Am ratat un obiectiv, nu principal. Cupa era un obiectiv, în campionat avem ca obiectiv locurile 1-3. Am avut situaţii, ocazie mare pentru Oaidă, şuturile lui Papeau, Funsho. N-a fost să fie, dar jucătorii au luptat, nu pot să le reproşez ceva.

Reclamă

Nu am pierdut azi calificarea. În primul meci am câştigat. Azi am făcut egal. În acest moment, nu avem un moral aşa bun, ne-a debusolat înfrângerea cu U Cluj. Am ajuns pe locul trei, cu şanse pentru locul doi. După a venit meciul cu U Cluj. Nu suntem într-o perioadă aşa bună. Dar am întâlnit CFR Cluj, nu e o echipă slabă.

E dureros, sigur, ştiu cum gândesc suporterii noştri. Trebuie să acceptăm să şi pierdem. Suporterii erau supăraţi, aşa e în Giuleşti atmosfera. Suporterii ne împing din spate, dar e şi reversul medaliei. Pentru ei, Cupa era un lucru important. Băieţii erau dezamăgiţi, dar trebuie să mergem înainte. Peste două zile, cu Voluntari, trebuie să ieşim victorioşi”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro.

Jucătorii de la Rapid, la pământ după eliminarea din Cupa României

Jucătorii de la Rapid au fost la pământ, după eliminarea din Cupa României. Paul Iacob a declarat că giuleştenii au ratat unul dintre obiectivele stabilite la începutul sezonului, echipa prestând un joc foarte modest în duelul cu CFR Cluj.

Reclamă

„Dezastruos, Cupa era un obiectiv. Am pierdut, suntem jalnici. Nu a intrat mingea în poartă. Calitate, concentrare, nu știu de ce, nu a intrat mingea. Sava a avut o paradă extraordinară. Am fost slabi, ei s-au apărat foarte bine. E o seară foarte grea. Știam la pauză rezultatele, după aia nu ne-am mai gândit. Nu ne-am bazat pe rezultatele alea, trebuia să câștigăm. Trebuia să batem la CSA, dar trebuia să batem și acum, am jucat acasă. Era nevoie să bați, trebuia să bați. Nu am bătut, merităm să luăm ce am luat de la suporteri. E al treilea an când nu ne calificăm în Cupă, e normal să ne strige în toate felurile, e dreptul lor. Ne era rău să mergem mai departe în Cupă? Nu există consolare pentru mine”, a declarat Paul Iacob, conform digisport.ro.