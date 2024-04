Lui Cristi Balaj i s-a făcut rău, după umilinţa suferită de CFR Cluj în Cupa României: "Nu mai puteam să stau în picioare" - Antena Sport

Reclamă

„Senzaţie? Nu mă simt foarte bine fizic. Am plecat mai repede, nu am văzut decât golul 3. Nu mai puteam să stau în picioare.

Am sentimentul pe care l-am avut după ce am ratat calificarea cu Pyunik, e a doua oară când am acest sentiment, nu vreau să am opinii la cald. În primul rând să îi felicit pe cei de la Corvinul, atmosferă frumoasă… sper cu acest meci să renască fotbalul din Hunedoara pentru că au echipă frumoasă.

Cea mai mare greşeală e acel cartonaş roşu, nu aveam nevoie. Vom discuta intern şi vom decide. Nu vreau să vorbesc ceva rău de vreun jucător sau de altcineva.

Dacă ratăm cupele europene ar fi un an ratat şi suntem vinovaţi toţi aici. Rămâne văzut (n.r. care vor fi consecinţele).

Mi-e greu să am opinii în acest moment, e la cald, e şi supărare. Cred că cel mai potrivit e să fiu ponderat, am o frustrare imensă”, a declarat Cristi Balaj, la digisport.ro.

Adrian Mutu a trăit umilinţa carierei în Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 4-0! Seară de coşmar pentru „briliant” Formaţie din Liga 2, fără drept de promovare în prima ligă, Corvinul Hunedoara este pe locul 3 în eşalonul secund, în timp ce formaţia din Gruia se află pe locul 3 în Liga 1. Diferenţa de divizie nu a existat însă în meciul de marţi seară, de pe stadionul Michael Klein. Corvinul a dat un adevărat recital în faţa echipei lui Adrian Mutu, care a trăit, cel mai probabil, umilinţa carierei de antrenor. Din postura de antrenor, Adrian Mutu a mai trăit un moment asemănător sezonul trecut, atunci când se afla pe banca celor de la Rapid. În play-off-ul sezonului trecut, la Ovidiu, Farul Constanţa s-a impus cu 7-2 în faţa giuleştenilor. În ciuda scorului uriaş, Farul avea să câştige titlul, în timp ce Corvinul Hunedoara este o formaţie de ligă secundă fără drept de promovare. CFR Cluj a rămas în 10 oameni încă din minutul 11, atunci când Tachtsidis a văzut cartonaşul roşu pentru un cot aplicat unui adversar. În minutul 27, formaţia din Gruia a ratat şansa de a deschide scorul, dar lovitura de cap a lui Muhar a lovit bara. Gazdele au deschis scorul în minutul 43 prin Viorel Lică, după care au ieşit la fel de motivaţi de la vestiare, atunci când Coman a făcut 2-0 în minutul 50. În minutul 67, Pîrvulescu a majorat diferenţa, iar Pop a dat lovitura de graţie în prelungirile partidei.

