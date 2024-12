"O lipsă de respect totală! Toţi sunt aici datorită mie!" Mircea Rednic şi-a distrus jucătorii, după ce UTA a remizat ruşinos în Cupa României - Antena Sport

Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după ce UTA a remizat cu Unirea Ungheni, scor 1-1, în Cupa României. Antrenorul arădenilor a avut un discurs dur, după rezultatul înregistrat în meciul cu echipa de pe locul 16 din Liga a 2-a. UTA are doar două puncte în grupa din Cupa României, dat fiind faptul că în prima rundă, a remizat cu Poli Iaşi, scor 1-1. În ultima etapă a grupelor, arădenii vor înfrunta Farul. Mircea Rednic şi-a făcut praf jucătorii, după Unirea Ungheni - UTA 1-1 Mircea Rednic a avut un discurs dur, imediat după remiza cu Unirea Ungheni. "Puriul" nu s-a ferit de cuvinte şi şi-a distrus jucătorii, mărturisind că a fost o lipsă de respect modul în care au tratat duelul din Cupa României. Totodată, Rednic a subliniat că toţi jucătorii evoluează la UTA datorită lui şi se aştepta ca aceştia să facă diferenţa în duelul cu formaţia din liga secundă. "Rușinos! Trebuie să ne fie rușine tuturor, în frunte cu mine. N-au înțeles mesajul meu după meciul cu U Cluj. Sunt jucători aici care mai mult vorbesc, iar când li se oferă șansa să demonstreze nu o fac. Sunt foarte supărat pe unii dintre ei. Suntem filosofi, suntem profesori, vorbim mult în afara terenului, pretenții foarte mari, nemulțumiri, dar când trebuie să facem diferența nu o facem. Asta e, n-avem ce să facem. Mai avem un singur meci și ne jucăm până la capăt șansele. Dar cu atitudinea ca în meciul de azi, iar dacă crezi că simpla prezența rezolvă meciul... la UTA nu e de joacă! La UTA nu trecem doar ca să fim și noi la o echipă. Toți au venit aici datorită mie, dar dacă ăsta e respectul lor față de clubul UTA, față de competiție și față de mine, se înșală amarnic. E o lipsă de respect totală! Dacă nu faci diferența contra unei echipe din Liga 2 și nu ești pe ei măcar din punct de vedere tehnic... ok, terenul e greu, dar diferența a fost făcută de atitudine, de lipsa de agresivitate. Am fost pe vârfuri, depășiți la toate duelurile și am luat un gol cum l-am luat", a declarat Mircea Rednic, conform paginii oficiale de Facebook a celor de la UTA.

Rezultatele de joi din Cupa României

Poli Iaşi şi Oţelul Galaţi au obţinut victorii în deplasare, joi, în etapa a doua a grupelor Cupei României la fotbal. Poli Iaşi a învins formaţia de liga a treia Sănătatea Cluj cu scorul de 2-1, după ce a fost condusă la pauză. Robert Miskovic (47), Mohammed Umar (52) au adus victoria echipei antrenate de Emil Săndoi. Oţelul a trecut şi ea de o formaţia de liga a treia, SCM Râmnicu Vâlcea, cu 4-2, după ce la pauză scorul era egal, 2-2. Stipe Juric (13, 24), Francois Yabre (49) şi Samy Bourard (59) au înscris golurile echipei antrenate de Dorinel Munteanu, dar vâlcenii mai puteau marca o dată, având o bară. Echipa de ligă secundă Unirea Ungheni a obţinut o remiză cu UTA Arad, 1-1, pe teren propriu. Argentinianul Agustin Vuletich a marcat primul său gol pentru arădeni. Rezultatele de joi din Cupa României

Poli Iaşi şi Oţelul Galaţi au obţinut victorii în deplasare, joi, în etapa a doua a grupelor Cupei României la fotbal.

Poli Iaşi a învins formaţia de liga a treia Sănătatea Cluj cu scorul de 2-1, după ce a fost condusă la pauză. Robert Miskovic (47), Mohammed Umar (52) au adus victoria echipei antrenate de Emil Săndoi. Oţelul a trecut şi ea de o formaţia de liga a treia, SCM Râmnicu Vâlcea, cu 4-2, după ce la pauză scorul era egal, 2-2. Stipe Juric (13, 24), Francois Yabre (49) şi Samy Bourard (59) au înscris golurile echipei antrenate de Dorinel Munteanu, dar vâlcenii mai puteau marca o dată, având o bară. Echipa de ligă secundă Unirea Ungheni a obţinut o remiză cu UTA Arad, 1-1, pe teren propriu. Argentinianul Agustin Vuletich a marcat primul său gol pentru arădeni.

