Dan Șucu a cumpărat tricoul lui Jose Mourinho la licitația Generației de Aur! Suma cu care s-a vândut tricoul lui Gică Hagi - Antena Sport

Dan Șucu a cumpărat tricoul lui Jose Mourinho la licitația Generației de Aur! Colaj cu Dan Șucu și Jose Mourinho / Hepta și Profimedia Dan Șucu a cumpărat tricoul lui Jose Mourinho la licitația Generației de Aur! Acționarul majoritar de la Rapid nu s-a uitat la bani și a decis să își facă un „cadou" de excepție. Pe 24 mai a avut loc prima licitație pentru 26 dintre tricourile cu care legendele vor juca la meciul de retragere al Generației de Aur. Dan Șucu a cumpărat tricoul lui Jose Mourinho la licitația Generației de Aur! Potrivit informațiilor oferite de sport.ro, Dan Șucu a achiziționat tricoul lui Jose Mourinho pentru suma de 16.000 de euro! Cel mai scump tricou vândut a fost cel al lui Gică Hagi, care a fost achiziționat pentru incredibila sumă de 30.000 de euro. De asemenea, și tricoul lui Gică Popescu a fost la mare căutare. Chiar Hristo Stoichkov l-a achiziționat, în schimbul sumei de 10.000 de euro.

Nici Gică Hagi nu a plecat „cu mâna goală” de la licitație. „Regele” i-a achiziționat tricoul fostului său coleg, Ilie Dumitrescu, pentru suma de 6.000 de euro.

Hristo Stoichkov, mesaj fabulos despre relația cu Gică Hagi și Gică Popescu!

Hristo Stoichkov a transmis un mesaj fabulos despre relația cu Gică Hagi și Gică Popescu! Fostul Balon de Aur a vorbit la superlativ despre componenții „Generației de Aur”.

Stoichkov a jucat atât cu Gică Hagi, cât și cu Gică Popescu, la FC Barcelona, într-o perioadă în care jucătorii români erau la mare căutare în fotbalul european.

Cu ocazia meciului de retragere a Generației de Aur, Stoichkov a venit în România și a vorbit la superlativ despre foștii săi coechipieri. Acesta a spus că Popescu și Hagi sunt mai mult decât frați pentru el și că are o prietenie specială cu toți jucătorii români din acea perioadă. ”Am o prietenie specială cu toți jucătorii români, dar mai ales cu Gică Popescu și Gică Hagi. Sunt mai mult decât frați pentru mine. Hagi a jucat la Madrid, apoi în Italia și a ajuns la Barcelona. Popescu a fost mai întâi la Eindhoven și a ajuns și el la Barcelona. Eu eram deja la Barcelona. Am făcut un trio extraordinar”, a spus Hristo Stoichkov, la venriea în România. Gică Popescu: „Avem două Baloane de Aur” Selecţionata mondială va fi antrenată de Jose Mourinho. Nuno Gomes, Christian Panucci, Dida, Rivaldo, Jari Litmanen, Eric Abidal, Christian Karembeu şi Hristo Stoicikov se află printre cei care îi vor înfrunta pe membrii Generaţiei de Aur în meciul de sâmbătă, 25 mai, de la ora 20:30. „Ne bucurăm enorm că fără să anunţăm vreun nume din echipa starurilor internaţionale împotriva căreia vom juca pe 25 mai s-au vândut deja 42.000 de bilete, un record pentru un eveniment precum acesta. Astăzi putem oferi şi câteva nume ale starurilor care vor juca la Bucureşti, printre acestea sunt Nuno Gomes, Christian Panucci, Dida, Rivaldo, Jari Litmanen, Eric Abidal, Christian Karembeu şi Hristo Stoicikov.

Deci avem două ‘Baloane de Aur’ până acum care vor veni la acest meci. Şi mai avem nume pe care le vom anunţa în perioada următoare.

În ceea ce îi priveşte pe Rivaldo şi Stoicikov sper să aibă kilograme în plus… pentru că în urmă cu câteva săptămâni Rivaldo arăta chiar mai bine decât atunci când juca.

Hristo are kilograme în plus, aşa că e bine, dar la Rivaldo va fi problemă. Pe Kenneth Andersson (n.r. – autorul golului egalizator care a trimis în prelungiri meciul România – Suedia din sferturile CM 1994) nu l-am invitat pentru că am fi riscat să-l huiduie întreg stadionul”, a declarat Gică Popescu.

