Daniel Pancu nu s-a ferit de cuvinte cu două luni înainte de EURO U21: "Au fost o catastrofă" - Antena Sport

Cu două luni înainte de EURO U21, Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă. Selecţionerul naţionalei de tineret spune că la ultima acţiune a naţionalei de tineret, antrenamentele au fost o „adevărată catastrofă” pentru că jucătorii nu se cunoşteau.

Mai mult, Daniel Pancu a mai spus că echipa trebuie să crească nivelul pentru a putea face faţă la Campionatul European de tineret, acolo unde România este în grupă cu Slovacia, Italia şi Spania.

„Am avut ultimele meciuri de pregătire înaintea Campionatului European U21, cu Portugalia (n.r. – 1-0) și Olanda (n.r. – 0-2). Mi-aș mai fi dorit încă 4 jocuri la nivelul ăsta până la turneul final. Avem și noi intensitate, dar pentru perioade foarte scurte. De exemplu, poate n-a înțeles nimeni ce am făcut în Portugalia, unde am schimbat 11 jucători la pauză.

Obiectivul meu a fost să văd toți jucătorii, dar m-a interesat și să rezistăm la eforturi de intensitate mare pe durata unei întregi reprize. Le-am spus dinainte: «Dați absolut tot ce aveți mai bun timp de 45 de minute, fiecare! Pentru că jucăm cu niște fotbaliști cu care, de obicei, nu vă întâlniți».

În meciul cu Olanda n-am mai schimbat pe nimeni la pauză și în primele 10 minute din repriza a doua am luat două goluri. Asta ne așteaptă și la Euro, pentru că acolo acesta e nivelul adversarilor. Avem nevoie de jucători sănătoși, dar și de jucători care să evolueze. Jucăm cu Italia și Spania, e la fel ca și cum ar juca Inter sau Real Madrid cu FCSB. Așa stau lucrurile pe hârtie”,

Antrenamentele au fost o catastrofă! Pe scurt, nu ne văzusem de 6 luni, erau 7 jucători noi.