"A fost o surpriză calificarea la EURO 2024?" Răspuns neaşteptat dat de Ciprian Marica: "Am profitat!" - Antena Sport

Marica a mai cerut mobilizare generală, înaintea meciurilor de la EURO 2024, mărturisind că suporterii trebuie să fie aproape de echipa naţională. Acesta susţine că „tricolorii” vor avea o misiune „de foc” în Germania, cu Belgia şi Slovacia în grupă.

„(N.r. A fost o surpriză calificarea la EURO 2024) Ţinând cont de începutul atât de slab, perioada de calificare…nu te aşteptai, dar am profitat de conjunctură, am avut şi şansă. Eu sunt bucuros, şi ca român, şi ca suporter al echipei naţionale că am reuşit.

Dacă visam să fim la EURO, astăzi visăm să ieşim din grupă…e normal să îţi doreşti mai mult, România poate! Trebuie să fim încrezători, să-i încurajăm şi să fim al 12-lea jucător în teren, acolo în tribune.

Gândiţi-vă că jucăm cu Belgia, care are jucători la cel mai înalt nivel, nu mai vorbesc de valoarea lotului. Aşa şi Slovacia, care are jucători de 50-60 de milioane.

Clar că sunt mult mai bine cotaţi decât noi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să sperăm, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem încredere în noi.

Jocurile de la Campionatul European întotdeauna s-au demonstrat a fi speciale, pentru că sunt ca nişte finale şi oricând poţi vedea surprize", a declarat Ciprian Marica, într-un interviu pentru AntenaSport.

Ciprian Marica ştie când ar trebui să plece Florinel Coman de la FCSB

Ciprian Marica ştie când ar trebui să plece Florinel Coman de la FCSB. Fostul internaţional a dezvăluit că vedeta lui Gigi Becali de la FCSB ar trebui să profite de momentul bun pentru a prinde un transfer de vis.

Ciprian Marica a dezvăluit că momentul ideal pentru o plecare a lui Florinel Coman de la FCSB este atunci când „Mbappe de România" primeşte o ofertă foarte bună. Acţionarul minoritar de la Farul susţine că extrema roş-albaştrilor ar putea prinde de un transfer şi după EURO 2024, însă îl sfătuieşte pe acesta să profite de orice ocazie se iveşte.

„Momentul este atunci când şi se iveşte oportunitatea. Că poate fi mai bine dupa Campionatul European? Sigur…putem să ne gândim, dar de obicei trebuie să iei ceea ce ai pe masă„, a declarat Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru AntenaSport.