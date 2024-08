Alex Chipciu, reacţie memorabilă când a fost întrebat de Mircea Lucescu: "Un colos al forbalului! Un luptător" - Antena Sport

” Vreau să arăt că se poate, să demonstrez acest lucru. La 79 de ani să-ţi asumi o asemenea poziţie, mai ales în situaţia în care toată lumea e cu ochii pe tine, până şi şoferul naţionalei e cel mai important şofer din România, nu e uşor..Nu am fost laş, când am fost rugat să vin, puteam să spun nu, să stau să mă antrenez cu strănepotul meu. Nu aveam nevoie de imagine, de bani, dar nu puteam spune nu echipei naţionale. Insistenţa a fost foarte mare, aş fi fost un laş, dacă refuzam ”, a declarat Mircea Lucescu, conform news.ro.

Tehnicianul român a spus că vrea să ofere continuitate în rezultate şi crede că sunt persoane care îl invidiază pentru funcţia sa. ”Când începi să guşti din succes, cu ajutorul celor din jurul tău, e foarte greu să accepţi înfrângerea. Vin cu gândul de a da acestui fotbal o continuitate în rezultate, să-i fac pe jucători să creadă în ei. O participare la un Campionat Mondial e cel mai frumos lucru posibil. Desigur, lucrurile s-au schimbat din 1970. A evoluat fotbalul, s-au schimbat metodele de pregătire. Eu am avut şansa de a avea continuitate. De schimbat, nu prea am multe. Încerc doar să-i convig pe jucători să dea ce e mai bun din ei. Voi aduce pe parcurs schimbări, să selectezi o naţională înseamnă să ai mai multe criterii. Voi fi preocupat de evoluţia jucătorilor tineri.

De fapt, în primele meciuri, cu Kosovo şi Lituania, nu vor lipsi jucătorii tineri. Vreau să cunosc toţi jucătorii, să vorbesc cu oamenii care mă pot informa, încerc să iau contact cu jucătorii. Vor încerca să pun la dispoziţia lor tot ce am acumulat în toţi aceşti ani. Nu va fi uşor, ştiu foarte bine. Cel care riscă în situaţia asta sunt eu, dar o fac cu încredere. Voi fi ajutat de toţi din jurul meu. Toată lumea e focusată pe necesitatea de a da continuitate performanţei de la Europene. Iar acesta este un lucru extrem de pozitiv.Primul care m-a sunat a fost Marco Rossi, antrenorul echipei Ungariei. A fost jucătorul meu, am o relaţie foarte bună cu el. Să nu credeţi că nu ştiu unde sunt, trebuie să mă încarc foarte bine pentru ce urmează Am şi simpatizanţi şi oameni care s-ar bucura de un eventual insucces. Invidia este sportul naţional al României. Eu nu mă invidiez acum”, a declarat Lucescu, într-o conferinţă de presă.