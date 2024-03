Alexandru Mitriţă, mesaj clar pentru Edi Iordănescu cu 3 luni înainte de EURO: "Orice jucător vrea asta!" - Antena Sport

Reclamă

Alexandru Mitriţă, mesaj clar după ce a marcat în victoria din derby-ul Craiovei

Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe FCU Craiova, în duelul din etapa a 30-a din Liga 1. Alexandru Mitriţă şi Ştefan Baiaram au marcat pentru trupa lui Petev, în timp ce Aurelian Chiţu a punctat pentru oltenii lui Adrian Mititelu.

Alexandru Mitriţă s-a declarat bucuros, după golul marcat cu FCU Craiova. Acesta a recunoscut că echipa sa a prestat un joc modest în prima repriză, însă s-a revanşat în partea a doua a meciului.

Reclamă

„A doua repriză a fost foarte slabă, nu ne-a ieşit jocul, dar uşor-uşor ne-am revenit, după ce am marcat a fost alt meci. E o presiune, trebuia să câştigăm, chiar dacă nu am făcut prima repriză bună, am stat bine în teren şi ne-am revenit.

Ne simţim foarte bine şi în teren şi în afara trerenului, suntem ca doi fraţi (n.r. cu Nicuşor Bancu). Orice jucător se gândeşte la naţională, încerc să-mi fac treaba foarte bine.

Suntem aproape, nu ne gândim în avans. Luăm toate meciurile în parte, mergem la CFR…ne apropiem uşor uşor. Dar luăm fiecare meci în parte. A fost spectacol, le mulţumesc fanilor, ne-au susţinut din primul minut până în ultimul.

Reclamă 4 / 0/3

Suntem într-un moment în care ne dorim victoria în fiecare meci, asta e cel mai important”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform digisport.ro.

Ce va face Simona Halep la turneul de la Miami? Va pierde în primul tur Se va opri în turul 2 Se va opri în turul 3 Se va opri în optimi Se va opri în sferturi Se va opri în semifinale Va juca finala Va câştiga turneul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...