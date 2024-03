Alexandru Mitriţă, mesaj clar după ce a marcat în victoria din derby-ul Craiovei: "Trebuia să învingem!" Ce a spus despre titlu - Antena Sport

Reclamă

Mijlocaşul a mai transmis că nu se gândeşte la titlu, fiind cu gândul doar la următorul meci, din prima etapă a play-off-ului, cu CFR Cluj.

„A doua repriză a fost foarte slabă, nu ne-a ieşit jocul, dar uşor-uşor ne-am revenit, după ce am marcat a fost alt meci. E o presiune, trebuia să câştigăm, chiar dacă nu am făcut prima repriză bună, am stat bine în teren şi ne-am revenit.

Ne simţim foarte bine şi în teren şi în afara trerenului, suntem ca doi fraţi (n.r. cu Nicuşor Bancu). Orice jucător se gândeşte la naţională, încerc să-mi fac treaba foarte bine.

Suntem aproape, nu ne gândim în avans. Luăm toate meciurile în parte, mergem la CFR…ne apropiem uşor uşor. Dar luăm fiecare meci în parte. A fost spectacol, le mulţumesc fanilor, ne-au susţinut din primul minut până în ultimul.

Suntem într-un moment în care ne dorim victoria în fiecare meci, asta e cel mai important”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Nicuşor Bancu s-a declarat bucuros de victoria înregistrată de Universitatea Craiova, mărturisind că Ivaylo Petev a avut un discurs motivaţional la pauză, care i-a schimbat pe jucători. „(N.r. Despre Alexandru Mitriţă) Ne căutăm unul pe altul, ne iese. E cel mai bun sezon al lui de când e aici. Îl felicit! Îmi pare rău pentru Screciu. Se gândeau că va rata chiar şi EURO, mâine va face un RMN, sperăm să fie bine. În prima repriză am suferit, a venit acel gol. Mister a avut un discurs motivaţional foarte bun la pauză, le mulţumim şi suporterilor. Am jucat pentru noi şi pentru suporteri, ne bucurăm că ne-a ieşit, sunt bucuros. S-a relansat campionatul, dar noi încă suntem departe. Suntem pe o pantă ascendentă, ne bucură aest lucru”, a declarat şi Nicuşor Bancu. FCU Craiova – Universitatea Craiova 1-2 Universitatea Craiova a întrecut duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FCU Craiova, în ultima etapă a sezonului regular. Prima ocazie importantă a partidei a aparţinut oaspeţilor, în minutul 28, când Robert Popa a respins şutul din careu al lui Baiaram. FCU Craiova a replicat cu ocazia lui Baeten din minutul 44 şi cu golul marcat în minutul 45+4. Bahassa a centrat de pe dreapta, Căpăţână a respins greşit şi Aurelian Chiţu a înscris. Echipa lui Petev a fost mai energică în partea secundă. Baeten a scos de pe linia porţii la capul lui Baiaram, din minutul 50. Alexandru Mitriţă a egalat în minutul 70, când l-a lobat pe Robert Popa, pentru ca şapte minute mai târziu Baiaram să înscrie golul victoriei oaspeţilor. S-a încheiat 2-1 pentru CS Universitatea Craiova, care este pe locul 4, cu 49 de puncte, în timp ce FCU Craiova ocupă locul 13, cu 31 de puncte. Reclamă

