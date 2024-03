Andrei Burcă, semnal de alarmă înainte de duelul cu Columbia: "Sunt foarte dezamăgit, e un duş rece"! Mesajul pentru colegi - Antena Sport

Reclamă

Reuşisem în calificări să îi aducem alături de noi. Din păcate, am dezamăgit în această seară. Este un duş rece. Cu siguranţă ne va aduce cu picioarele pe pământ. Din acest moment suntem conştienţi că avem de muncit şi mai mult şi avem treabă.

Avem alte pretenţii de la noi dacă vrem să facem lucruri măreţe în Germania. Asta e realitatea. Trebuie să o privim ca nişte bărbaţi, în faţă, pentru că nu am făcut o partidă bună.

Reclamă

Nu a fost jocul pe care l-am practicat în preliminarii. Trebuie să fim conştienţi că avem şi mai mult de muncit.

„Trebuie să ne ridicăm nivelul după această calificare”

Cu siguranţă o să facem analiza acestui meci şi Mister ne va spune. Sunt foarte dezamăgit. Doar atât pot spune acum, că avem mult de muncit şi trebuie să ne ridicăm mult nivelul după această calificare.

(n.r.: Ce le vei spune colegilor în vestiar?) Că în această seară nu am făcut o partidă bună şi că avem mult de muncit. Asta e concluzia. Trebuie să fim conştienţi că în Germania vor fi cele mai bune echipe şi nivelul va fi şi mai ridicat.

Reclamă 4 / 0/3

(n.r.: Cum va fi cu Columbia?) Au jucător la Liverpool, Luis Diaz. Am văzut ce poate face. Suntem pregătiţi, dar, în acelaşi timp, trebuie să fim conştienţi că, indiferent de cum joacă adversarul, cheia este la noi pentru a putea face partide bune şi rezultate bune. Grupul ne-a calificat, grupul a făcut această performanţă. Şi în această seară am fost aceeaşi familie, dar, din păcate, nu am reuşit acea partidă bună pe care ne-am dorit-o înainte de meci şi trebuie să reglăm anumite lucruri. Suntem mulţi jucători valoroşi. De asta suntem cu toţii dezamăgiţi, voiam să prindem mai multă încredere. (n.r.: Adrian Ilie, Gică Hagi au marcat super-goluri cu Columbia. Vine un super-gol cu Columbia de la un coleg?) Doamne-ajută”, a declarat Andrei Burcă în exclusivitate pentru AntenaSport după România – Irlanda de Nord 1-1. România – Irlanda de Nord 1-1. Remiză pentru tricolori în primul meci din 2024 Oaspeţii au deschis scorul pe Arena Naţională, prin Reid, în minutul 7, după un contraatac pornit de la Bradley. Românii au reuşit egalarea în minutul 24, când Dennis Man a preluat în careu şi a tras puteric, învingându-l pe portarul nord-irlandez Conor Hazard. Tot Man a mai şutat odată la poartă, în minutul 38, însă George Puşcaş s-a aflat în calea balonului, blocându-l involuntar. În repriza secundă fazele clare de gol au lipsit de partea ambelor formaţii, iar scorul final a fost egal, 1-1. Pentru România urmează amicalul de la Madrid, cu echipa Columbiei, de marţi, 26 martie. ROMÂNIA: Fl. Niţă – Mogoş (Sorescu 46), Drăguşin, A. Burcă (Racoviţan 75), Cr. Manea – R. Marin (Şut 75), Cicâldău (Olaru 62) – Man (I. Hagi 75), N. Stanciu, Fl. Coman (Mihăilă 62) – G. Puşcaş. SELECŢIONER: Edward Iordănescu Reclamă

IRLANDA DE NORD: C. Hazard (Peacock-Farrell 46) – Hume, Toal, McNair – Bradley, S. Charles, J. Thompson (McCann 71), Lane (McMenamin 62), Spencer – Reid (Magennis 71), Price. SELECŢIONER: Michael O’Neill

Cartonaşe galbene: A. Burcă 61, G. Puşcaş 76, Sorescu 90+1 / C. Hazard 44, McNair 81

Arbitri: Kristoffer Karlsson – Mehmet Culum, Fredrik Klyvere (toţi din Suedia) – Andrei Chivulete (România)

Meciul României împotriva Columbiei e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Amicalul României împotriva Columbiei, care se va disputa marţi, 26 martie, de la 21:30 (ora României) la Madrid, pe stadionul Civitas Metropolitano, va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Horaţiu Moldovan ar putea avea şansa să fie titular chiar pe stadionul pe care evoluează echipa lui, Atletico Madrid.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...