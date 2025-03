Cum se pot impune tricolorii în faţa Bosniei. Ladislau Boloni, sfaturi pentru băieţii lui Mircea Lucescu: "Sunt şanse importante" - Antena Sport

Ladislau Boloni e alături de naţionala lui Mircea Lucescu înaintea debutului în preliminariile World Cup 2026. Fostul selecţioner ştie cum se pot impune tricolorii în meciul de debut contra Bosniei care va fi vineri seara, de la ora 21.45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ladislau Boloni a antrenat naţionala României între iulie 2000 şi iulie 2001. I-a lăsat pe tricolori după ce a primit o ofertă de nerefuzat din partea celor de la Sporting Lisabona.

Ladislau Boloni, sfaturi pentru naţionala lui Mircea Lucescu

În acel scurt mandat de pe banca naționalei, Boloni preluase echipa la startul preliminariilor pentru Mondialul din 2002. A demisionat înainte de ultimele două meciuri, pentru a pleca la Sporting Lisabona. În 13 meciuri a obţinut 8 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri. Apoi, naţionala a fost preluată de Gică Hagi care a dus-o la baraj, dar acolo tricolorii au pierdut dubla dramatică în faţa Sloveniei.

Boloni a mai fost dorit pe banca naţionalei înainte de sosirea lui Edi Iordănescu, dar nu s-a înţeles cu şefii FRF. „Dacă joacă cu sufletul sunt şanse importante, şanse mari”, a spus Boloni, despre şansele tricolorilor cu Bosnia.

Naţionala lui Mircea Lucescu se bate pentru World Cup 2026 într-o grupă cu Bosnia, San Marino, Austria şi Cipru. Boloni nu dă pronosticuri, dar are un mesaj de luptă pentru naţională. „Dacă fostul meu vârf de atac de la Sporting ar fi aici şi ar răspunde în locul meu şi eu îi transmit cuvintele lui că în fotbal totul este posibil. Eu cred că avem o pistă bună şi o şansă bună şi un elan pozitiv. Domnul Ienei spunea că victoriile aduc victorii. Să fim încrezători şi să le urăm succes. Să nu intrăm în detalii despre meciul cu Bosnia că eu am făcut mereu pronosticuri rele. Nu am câştigat niciodată la pronosport”, a mai spus Boloni, la Gala Sportului Românesc.