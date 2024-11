"De ce jucăm contra lor?" Nicolae Stanciu a spus totul despre problemele de la meciurile cu Kosovo: "Trebuiau să ia amendă de milioane!" - Antena Sport

„Din ce am înţeles că se opresc meciurile doar pentru rasism. În Kosovo am fi putut (n.r. să iasă de pe teren). Am luat amendă pentru huiduirea imnului… la meciul tur ei trebuiau să ia amendă de milioane pentru ce s-a întâmplat în timpul imnului

Noi încercam să jucăm pe teren, nu era prima dată când cineva scanda: ‘Ţiganii, ţiganii’. Nu avem nevoie de lucruri de genul. Noi am răspuns pe teren, i-am bătut cu 3-0 şi a fost perfect”, a mai spus căpitanul echipei naționale.

Nicolae Stanciu s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Kosovo, în urma unui duel cu Muriqi. Selecționerul Mircea Lucescu l-a schimbat la pauză pe căpitanul echipei naționale, care a ieșit de pe teren cu gheata însângerată.

România și-a câștigat toate meciurile jucate în Nations League

În Liga A, Spania este echipa națională care a adunat cele mai multe puncte, 16, după 5 victorii și un rezultat de egalitate. Portugalia, Franța, Italia și Germania au obținut câte 4 victorii.

În Liga B, naționalele care au încheiat faza grupelor cu cele mai multe victorii sunt Anglia și Grecia, cu câte 5 meciuri câștigate și câte o înfrângere.

În Liga C, România a încheiat grupa C2 cu 18 puncte după 6 meciuri câștigate. De asemenea, „tricolorii” au înregistrat și un golaveraj excelent, de +15. Echipa națională a încasat doar 3 goluri în cadrul acestei campanii.

De notat este faptul că Suedia și Macedonia de Nord, din Liga C, au obținut câte 5 victorii și un rezultat de egalitate.