Dennis Man, după ce a înscris în România - Irlanda de Nord 1-1: "Mi-a lipsit naţionala". Cum l-a descris pe Edi Iordănescu - Antena Sport

(Ce aşteptări ai pentru EURO?) Am aşteptări mari, merg încrezător. Am încredere în această echipă, am încredere în colegi. Cu siguranţă vom avea timp să pregătim foarte bine Campionatul European. Suntem conştienţi că vor fi meciuri dificile, dar am încredere în echipă şi cu siguranţă vom face meciuri bune.

Mi-aş dori o victorie, să începem cu dreptul, să fim încrezători pe viitor. Vom analiza lucrurile şi, când vom ajunge acolo, vom fi cu capul sus.

(n.r. cum l-ai descrie pe Edi Iordănescu?) Curajos, ascultător şi încrezător”, a declarat Dennis Man, pentru Antena Sport, după România – Irlanda de Nord.

Pentru România urmează meciul de la Madrid, cu Columbia. Partida va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:30.

Reclamă 4 / 0/3

