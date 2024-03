Doi jucători nu fac deplasarea la Madrid pentru amicalul cu Columbia, care va fi marţi, de la 21:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY - Antena Sport

Reclamă

Concluziile lui Edi Iordănescu după România – Irlanda de Nord 1-1

Edi Iordănescu a anunţat că Horaţiu Moldovan va fi titular cu Columbia, chiar pe Wanda Metropolitano, stadionul echipei sale de club. De asemenea, Edi Iordănescu a avut şi un mesaj direct pentru Ianis Hagi. Columbia – România va fi marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Un test foarte util pentru noi, pentru staff, pentru echipă. Ne aşteptam ca adversarul să fie foarte arţăgos. M-am bucurat că au tratat foarte serios meciul. Nu am ce să reproşez echipei. Nu e o surpriză pentru că am avut un joc dificil din toate punctele de vedere. Singurul reproş pentru ei e că au fragmentat jocul şi au tras foarte mult de timp. Ne doream să avem mai multă cursivitate. Cu siguranţă că nu puteam să jucăm cu aceeaşi echipă. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fie foarte clară strategia. Au fost lucruri care nu au funcţionat.

Am vrut să facem anumite ajustări şi corecţii. Şi în plan individual am încercat să găsim răspunsuri. Lucrurile pe care le-aş fi vrut diferit erau să avem o altă consistenţă, un alt ritm la circulaţia mingii, mai multă mobilitate. Nu am găsit spaţii între linii, cu atât mai în spatele linii de fund. Dar asta nu scuză, trebuie să găsim soluţii. Sunt convins că în meciul cu Columbia, o echipă de un cu totul alt nivel, vom mai primi răspunsuri.

Vor mai fi schimbări, vom vedea şi alţi băieţi la lucru. Se simte cine are meciuri în picioare. La nivel european, e foarte greu fără jocuri în picioare. Nu ne-am văzut de 3 luni şi jumătate. Au fost şi anumite momente că nu au fost clare. Am vrut să îi dăm minute şi lui Niţă. Trebuia să alegem cu cine să începem acum şi cu cine să începem cu Columbia. Am ales să începem cu Niţă acum şi să începem cu Moldovan în Spania, pe stadionul echipei sale, să fie sub lupa lor. La fel şi cu Raţiu.

Nu poţi cu jucători care nu joace săptămâni întregi să joci două meciuri în 4 zile. Vor fi şi alte schimbări, în toate compartimentele. A intrat bine Ianis Hagi. Trebuie să meargă şi să se impună, să se lupte pentru poziţia lui. Poate trebuie să aibă şi o discuţie la nivelul clubului pentru că ştiu că nu e prima dată când l-au ofertat. Are nevoie de puţin sprijin şi mai multe minute. Avem probleme. Tragem linie după ce terminăm campionatele şi vedem cât vor evolua în perioada următoare„, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

