Vasile Mogoş ratează meciul României cu Columbia! Verdictul medicilor după ce a ajuns de urgenţă la spital - Antena Sport

Vor mai fi schimbări, vom vedea şi alţi băieţi la lucru. Se simte cine are meciuri în picioare. La nivel european, e foarte greu fără jocuri în picioare. Nu ne-am văzut de 3 luni şi jumătate. Au fost şi anumite momente că nu au fost clare. Am vrut să îi dăm minute şi lui Niţă. Trebuia să alegem cu cine să începem acum şi cu cine să începem cu Columbia. Am ales să începem cu Niţă acum şi să începem cu Moldovan în Spania, pe stadionul echipei sale, să fie sub lupa lor. La fel şi cu Raţiu.

Nu poţi cu jucători care nu joace săptămâni întregi să joci două meciuri în 4 zile. Vor fi şi alte schimbări, în toate compartimentele. A intrat bine Ianis Hagi. Trebuie să meargă şi să se impună, să se lupte pentru poziţia lui. Poate trebuie să aibă şi o discuţie la nivelul clubului pentru că ştiu că nu e prima dată când l-au ofertat. Are nevoie de puţin sprijin şi mai multe minute. Avem probleme. Tragem linie după ce terminăm campionatele şi vedem cât vor evolua în perioada următoare„, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate pentru AntenaSport.