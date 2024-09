Dumitru Dragomir i-a propus un titular lui Mircea Lucescu pentru Kosovo - România: "Aş juca cu el în toate situaţiile din lume!" - Antena Sport

„Am dominat totul jocul, am avut ocazii pentru a câştiga. Dar e important că n-am pierdut, Rapid e o echipă de tradiţie. Ne doream victoria, dar e bine că am luat şi un punct.

Nu vreau să mă gândesc aşa departe, vreau să iau fiecare meci în parte, vor urma meciuri grele, cu adversari foarte buni.

O bucurie imensă, e tot ce-mi doream după un sezon foarte bun, după un start foarte ună. Sunt bucuros că îmbrac din nou tricoul echipei naţionale şi sper să joc bine şi la echipa naţională.

Oferte au fost, pe bani foarte mulţi, dar ştiţi cât înseamnă pentru mine acest oraş, vreau să le ofer asta oltenilor, nu vreau să se vorbească de mine că am plecat pentru a câştiga bani. Sunt tot aici, vreau să rămân.

Am avut un joc foarte bun de posesie, am dominat jocul, am câştigat duelurile, ocazii ne-am creat, am avut şi eu două. Din păcate am ratat. Nu este tocmai plăcut, ai ocazie şi la următoarea fază iei gol. Lipsă de comunicare, dar nu mai poţi să dai timpul înapoi”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform digisport.ro.

Lotul României pentru „dubla” cu Kosovo şi Lituania

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);