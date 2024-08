"E tot ce-mi doream!" Alex Mitriţă, reacţie după anunţul revenirii la naţională! Ce a spus după Universitatea Craiova - Rapid 1-1 - Antena Sport

Am avut un joc foarte bun de posesie, am dominat jocul, am câştigat duelurile, ocazii ne-am creat, am avut şi eu două. Din păcate am ratat. Nu este tocmai plăcut, ai ocazie şi la următoarea fază iei gol. Lipsă de comunicare, dar nu mai poţi să dai timpul înapoi”, a declarat Alexandru Mitriţă, conform digisport.ro.

Universitatea Craiova, remiză cu Rapid în derby-ul etapei

Universitatea Craiova a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Rapid, în etapa a opta din Liga 1. Un spectator a avut probleme de sănătate şi a fost transportat la spital, în minutul 85.

Rapid a înscris prima la Craiova, prin fundaşul Braun, în minutul 17, care a primit o pasă de la Petrila. În minutul 30 Săpunaru l-a faultat pe Koljic în careu, iar Istvan Kovacs a dictat penalti. Alexandru Mitriţă a transformat şi a adus egalarea. Oaspeţii puteau intra în avantaj la cabine, dar Petrila a trimis în bară, în minutul 43. Arbitrul Kovacs a acordat un penalti pentru Rapid, în minutul 45, pentru un contact între Koljic şi Paşcanu, dar după verificarea VAR, a anulat decizia.

Repriza secundă a fost săracă în faze de poartă. Meciul a fost oprit în minutul 79 din cauză că un spectator a avut probleme medicale, ambulanţa a intrat pe teren, iar spectatorul respectiv a fost urcat în maşină şi transportat la spital. Partida s-a reluat după cinci minute însă nici una dintre echipe nu a mai putu înscrie. S-a încheiat 1-1, iar Craiova urcă pe primul loc în clasament, cu 15 puncte. Rapid are 9 puncte şi este pe locul 8.