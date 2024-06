"E caterincă! Nu s-au acomodat cu gazonul" Marcel Răducanu, ironie devastatoare la adresa tricolorilor după 0-0 cu Liechtenstein - Antena Sport

Marcel Răducanu a lansat o ironie devastatoare la adresa tricolorilor după 0-0 cu Liechtenstein Fostul internațional a lansat un atac la adresa jucătorilor lui Edi Iordănescu, înainte de EURO.

Tricolorii au avut o prestație modestă în amiclaul cu Liechtenstein, ultimul test înainte de EURO 2024. Partida s-a jucat pe stadionul „Steaua” și a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Marcel Răducanu, ironie devastatoare la adresa tricolorilor după 0-0 cu Liechtenstein

Pe lângă rezultatul rușinos cu Liechtenstein, tricolorii au mai înregistrat un rezultat de egalitate, tot 0-0, cu Bulgaria, în primul amical al lunii.

Acum, Marcel Răducanu a lansat o ironie la adresa jucătorilor și a spus că aceștia nu s-au acomodat cu gazonul de pe stadion. De asemenea, acesta a spus și unde va avea România probleme, la turneul final.

„Primul meci (n.r. cu Bulgaria) nu l-am văzut. Cu Liechteinstein am văzut 20 de minute, dar când am văzut că se chinuie, am dat la nemți, jucau cu Grecia. Trebuie să ne gândim oare de ce s-a întâmplat chestia asta.