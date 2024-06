Echipa naţională a României pleacă luni în Germania pentru EURO 2024. Toate detaliile - Antena Sport

Răzvan Marin a adăugat: „Un film foarte bun, fiecare şi-a spus povestea. E foarte frumos şi are multă emoţie. Pe mine cel mai mult m-a impresionat când Denis Alibec a vorbit despre cariera lui şi şi-a mărturisit regretele”.

Radu Drăguşin a fost şi el foarte emoţionat: „Abia aşteptam să vin cu băieţii să văd filmul. Habar nu am avut că se filmează, a fost o surpriză tot ce am văzut. A fost o senzaţie unică să ne vedem pe marele ecran. Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să îl vedem împreună. Chiar şi eu am aflat lucruri noi despre colegii mei”.

Căpitanul Nicolae Stanciu a concluzionat: „Am retrăit emoţia calificării şi am fost impresionat de poveştile colegilor mei. Toţi am muncit pentru a ajunge aici, fiecare cu greutăţile lui. M-au surprins, deşi credeam că îi cunosc foarte bine. Lumea ar trebui să vadă acest film pentru că suntem români şi suntem ai lor. Am reuşit o performanţă pentru România şi cred că orice român se poate inspira din acest film”.

România debutează cu Ucraina la 17 iunie, la Munchen, de la ora 16.00. Partida va fi LIVE TEXT pe as.ro.