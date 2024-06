Mesajul lui Edi Iordănescu după ce a anunţat lotul României pentru EURO! Ce le-a transmis fanilor şi celor care au ratat Germania - Antena Sport

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Edi Iordănescu, după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein

„Eu mulţumesc suporterilor că au fost alături de naţională şi îmi prezint regretul meu. Sper să susţină echipa şi avem nevoie pentru că vin jocurile. Au fost multe lucruri bune, dar nu am fost precişi în faţa porţii. Nu ne face cinste rezultatul. Am avut peste 20 şi ceva de faze fixe. Un joc ca acesta în deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri.

Trebuie să învăţăm din asta şi şansa să vină când o să avem mai mare. Eu am vrut să câştigăm pentru moralul echipei, nu eram interesat de un scor fluviu. E o seară care nu ne bucură, dar nu putem să stăm cu regrete. Tot aceeaşi băieţi au câştigat şi s-au calificat. Sunt chestii de câteva minute, Federaţia va anunţa lotul. Suporterii să se inspire şi să uite meciul acesta. Să dea Dumnezeu că ce nu a intrat în cele două meciuri să ne intre în Germania”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la Antena 1.

România – Liechtenstein 0-0. Rezultat ruşinos pentru naţionala lui Edi Iordănescu

Jucând în Ghencea, cu Ianis Hagi căpitan pentru prima oară la echipa naţională, tricolorii au pus presiune pe poarta oaspeţilor încă din start. Vasile Mogoş a trimis cu capul, în minutul 6, apoi portarul Buchel a scos şutul lui Racoviţan, în minutul 14. George Puşcaş a dat peste poartă o lovitură de cap şase minute mai târziu. Hagi a trecut pe lângă gol în minutul 31, iar Florinel Coman a încercat şi el poarta lui Buchel, în minutele 44 şi 45+4. Balonul nu a intrat în plasă şi la pauză s-a intrat cu scor alb, 0-0.

În partea secundă, Ianis Hagi a şutat periculos, în minutul 55. După trei minute, când pe teren a intrat Nicolae Stanciu, Hagi junior a venit şi a pus banderola pe braţul celui care este căpitanul obişnuit al reprezentativei tricolore. Mihăilă a şutat puternic din careu, în minutul 82, însă Buchel a apărat. Portarul oaspeţilor a reţinut şi şutul lui Man, din minutul 85. Jucătorii lui Iordănescu nu au mai creat nici o ocazie clară de gol bifând al patrulea meci consecutiv fără victorie şi al doilea fără gol marcat din acest an.

0-0 ruşinos cu Liechtenstein şi este pentru prima oară în istorie când România nu învinge o echipă care face parte dintre liliputanii Europei, Liechtenstein ocupând locul 202 în clasamentul FIFA. România este a 46-a în ierarhia mondială FIFA. Pentru Edi Iordănescu şi compania urmează primul meci de la turneul final al EURO 2024, cu Ucraina, la Munchen, în ziua de luni, 17 iunie.