Echipa Naţională, premiată pentru comportamentul din 2024! „Tricolorii” au primit trofeul „Natura Bunului Simţ” - Antena Sport

Evoluţia tricolorilor la Euro 2024, atât în teren cât şi în afara lui, continuă să primească aprecieri. Un gest simplu făcut la Campionatul European din Germania şi transformat în tradiţie, acela de a lăsa curăţenie impecabilă în vestiar, după meciuri, i-a adus Echipei Naţionale un premiu special.

Trofeul „Natura Bunului Simţ” a fost acordat echipei naţionale în semn de apreciere, pentru că jucătorii români au arătat că „ceea ce lăsăm în urma noastră, în vestiar sau în natură, e la fel de important ca jocul în sine”, informează frf.ro.

Echipa naţională a fost premiată după ce a lăsat impecabil vestiarul de la EURO 2024

Într-un eveniment care a avut loc la Casa Fotbalului, trofeul acordat de Asociaţia Environ, organizaţie responsabilă de gestionarea deşeurilor electrice şi implicată în campanii de educaţie ecologică şi programe de sustenabilitate, a fost primit, în numele Echipei Naţionale, de către preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi Florin Constantinovici, antrenor secund al României.

„Naţionala de fotbal a României a realizat în acest an un lucru de care aveam mare nevoie: ne-a făcut să fim mândri. Am cântat imnul, am scandat numele ţării şi am sperat. Ne-am bucurat. Am simţit din nou emoţia, nerăbdarea şi spiritul de echipă. Naţionala României a mai realizat ceva incredibil: ne-a reamintit cum arată bunul simţ. Vă mulţumim pentru toate aceste lucruri, care au culminat cu un gest cu valoare de simbol: aţi arătat că ceea ce lăsăm în urma noastră, în vestiar sau în natură, e la fel de important ca jocul în sine”, a declarat Roxana Puia, director de marketing al Asociaţiei Environ.

Mesajul transmis de Răzvan Burleanu după ce echipa naţională a fost onorată cu trofeul „Natura Bunului Simţ”

Răzvan Burleanu a mulţumit asociaţiei în numele echipei naţionale. La rândul său, preşedintele FRF i-a felicitat pe fotbalişti pentru bunul simţ de care au dat dovadă de-a lungul anului. Mai mult, acesta a subliniat că gesturile de acest fel îi inspiră pe românii de pretutindeni.