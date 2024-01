Gică Hagi știe secretul din spatele transferurilor spectaculoase ale lui Radu Drăgușin și Horațiu Moldovan: "Extraordinar!" - Antena Sport

Reclamă

Transferul lui Radu Drăgușin a fost extraordinar. Deci suma, și el, un băiat tânăr care s-a vândut bine, un băiat extraordinar. Ar fi fantastic dacă el ar continua progresul pe care îl are și va juca foarte mult. Cu siguranță va deveni unul dintre cei mai buni jucători din România.

În plan defensiv, acum 3-4 ani, am zis la televizor că România are mijlocași și atacanți. Am zis că trebuie să găsim fundași, asta a fost declarația mea. Eram convins că ne trebuie fundași și în continuare cred că ne trebuie… avem linie de fund, avem fundași, dar eu zic că acolo dacă ajungem să descoperim jucători, eu zic că România poate să ajungă să se bată de la egal la egal cu orice echipă. Nu acum, dar poate să ajungă!

Important ca aceste două transferuri… și cu Moldovan la Atletico, bineînțeles înseamnă că cele mari au început să se uite și la jucătorii români. Ăsta este un lucru foarte bun„, a declarat Gică Hagi.

Horațiu Moldovan a fost prezentat miercuri la Atletico Madrid. Echipa lui Diego Simeone i-a plătit clauza de rezierei de 800.000 de euro pe care o avea la Rapid. Românul îi va face concurență lui Jan Oblak.

Jumătate din suma primită de Rapid a ajuns în conturile Farului. Dan Șucu a ajuns la un acord cu Gică Hagi și l-a transferat cu 400.000 de euro pe titularul dintre buturile campioanei României, Marian Aioani.

Edi Iordănescu, reacție după super-transferurile lui Radu Drăguşin şi Horaţiu Moldovan Edi Iordănescu a comentat super-transferurile lui Radu Drăguşin şi Horaţiu Moldovan. Radu Drăguşin a devenit, recent, jucătorul lui Tottenham, iar Horaţiu Moldovan va semna cu Atletico Madrid. „Sunt foarte mândru de cei doi. Îmi doresc cât mai mulţi jucători la nivel bun. Sunt foarte bucuros că George Puşcaş a acceptat să schimbe şi să meargă să joace pentru că e vorba de 5 luni şi e un European în faţă şi avea nevoie de asta. Sunt şi alţi jucători pe care îi urmăresc. Răzvan (n.r: Marin), acum am fost pe avion, am văzut că a început titular. A schimbat antrenorul, m-am liniştit un pic în privinţa lui pentru că era un jucător care juca în mod constant. Moldovan Să dea Dumnezeu să fie oficial pentru că ştiu că nu e oficial. Pe mine m-a prins acolo, chiar am fost la meciul Atletico Madrid – Real Madrid, chiar m-am bucurat de ce informaţii am primit de acolo, de la faţa locului. E un pas fantastic, şi cei doi, în frunte cu Radu (n.r.: Drăguşin), care a făcut prima mişcare, şi care pentru mine nu e nicio surpriză, dar e adevărat că are nevoie de puţin suport şi încredere să se impună acolo, să fie exemple pentru tineri. Tinerii trebuie să înţeleagă că prin muncă, seriozitate şi profesionalist, dar şi performând, cum a făcut echipa naţională acum, pot să ajungă la un nivel mult mai bun”, a declarat Edi Iordănescu la întoarcerea din Spania.

