Ianis Hagi, discurs uriaş înainte de EURO 2024: "Europa nu ne cunoaşte. Vom fi pe scena fotbalului european" - Antena Sport

S-au spus multe, dar grupa a fost câștigată cu talent. N-ai cum să întorci scorul în Elveția fără talent, n-ai cum să întorci scorul cu Israel fără talent, n-ai cum să bați Elveția acasă fără talent. Dar, în același timp, calificarea asta a fost doar un pas.

L-am făcut, însă mai avem multe de arătat. Nu trebuie să renunțăm la valorile care ne-au adus la EURO. Ba chiar trebuie să adăugăm și altele, iar liderii din vestiar, alături de Mister, trebuie să avem grijă și să păstrăm tot ce am făcut bine.

În Ungaria, la finalul meciului cu Israel, uitați-vă la bucuria oamenilor din staff. Am o poză, când plecăm toți în fugă de pe bancă. Am dat zoom pe ea și am văzut acolo e explozie de bucurie. Uitați-vă la reacția staff-ului tehnic, medical, toți cei care sunt alături de echipa națională.

Bucuria pe care am reușit să o facem noi, jucătorii și staff-ul, ca grup, este incredibilă, cred că acea poză descrie cel mai bine ce s-a simțit atunci. Ceva incredibil!”, a spus Ianis Hagi, citat de frf.ro.

Adrian Mutu, mesaj clar despre șansele României în grupa de la EURO 2024

Adrian Mutu a transmis un mesaj clar despre șansele României la EURO 2024. Fostul atacant al naționalei are mare încredere în jucătorii lui Edi Iordănescu, mărturisind că aceștia trebuie să dea totul la turneul final de anul viitor.

În 2008, România juca într-o grupă „de foc” la EURO, cu Italia, Franța și Olanda. „Tricolorii” au avut șansa de a ieși din grupă și de a-i învinge pe italieni, campioni mondiali la momentul acela, însă Gianluigi Buffon a apărat penalty-ul executat de Adrian Mutu, în minutul 81. Adrian Mutu a comparat grupa din 2008 a României cu cea de la EURO 2024 și a declarat că diferența este una majoră, cea de anul viitor fiind o grupă accesibilă. „Briliantul” susține că „tricolorii” vor avea o misiune dificilă cu Belgia, favorita grupei, însă nu una imposibilă. „Este o grupă accesibilă față de ultimul campionat la care am participat și eu. Atunci am jucat cu Italia, cu Franța, cu Olanda. Cred că … Poate dacă dădeam eu gol cu Italia, din acel penalty, am fi ieșit din grupă, după o victorie cu campioana mondială en titre la acel moment. Bine, acum, nu se pot compara grupele, dar naționala actuală este într-o creștere vizibilă. Avem șansele noastre în această grupă. Va fi foarte, foarte greu cu Belgia, dar să nu ne dăm bătuți dinainte. Să mergem cu încredere la Euro, băieții au muncit bine, bravo lor, să aibă mare încredere. Nu te întâlnești în fiecare zi cu un Campionat European, așa că să dea totul la acesta!”, a declarat Adrian Mutu, conform gsp.ro.