Ilie Dumitrescu ştie cine e liderul naţionalei României! Numele surpriză ales de fostul mare jucător - Antena Sport

„Consider că e diferenţă foarte mare între momentul în care am jucat împotriva Serbiei şi Ungariei şi cel de acum, când am întâlnit România. Dar pot spune că toate cele trei echipe au fost la un nivel bun şi ne-au pus suficient de multe probleme. Eu consider că în faţa celor trei reprezentative am obţinut rezultate bune”, a mai spus selecţionerul Bulgariei.