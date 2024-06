Selecţionerul Bulgariei ştie ce va face România la EUR0 2024: "Sunt absolut sigur". Ce i-a sfătuit pe "tricolori" - Antena Sport

Selecţionerul Bulgariei ştie ce va face România la EUR0 2024: "Sunt absolut sigur". Ce i-a sfătuit pe "tricolori" Ianis Hagi, în România - Bulgaria / Profimedia Selecţionerul Bulgariei ştie ce va face România la EUR0 2024. Ilian Iliev a vorbit după amicalul disputat de echipa sa în faţa tricolorilor, marţi seară. Pe stadionul Steaua, România şi Bulgaria au încheiat la egalitate, scor 0-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorii lui Edi Iordănescu mai au un singur meci de pregătire înainte de EURO 2024. Meciul România – Liechtenstein se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Selecţionerul Bulgariei ştie ce va face România la EUR0 2024: „Sunt absolut sigur”. Ce i-a sfătuit pe „tricolori” Ilian Iliev este de părere că România va reuşi să treacă de grupe la EURO 2024 şi nu consideră că acest lucru ar reprezenta o surpriză. Mai mult, el este convins că lucrurile vor ieşi foarte bine pentru „tricolori”, dacă aceştia îşi vor face jocul: „Eu sunt absolut sigur că echipa naţională a României va depăşi faza grupelor. Şi chiar îi urez succes în acest sens. A face o surpriză la EURO este mult spus. Eu cred că România trebuie să îşi facă jocul său şi sunt încrezător că lucrurile vor ieşi foarte bine”, a spus Ilian Iliev, la conferinţa de presă. Iliev nu a vrut să facă o comparaţie între România, Serbia şi Ungaria, ultimele două fiind adversarele bulgarilor din preliminarii. Acesta consideră că toate cele trei echipe sunt la un nivel bun, la fel ca rezultatele obţinute de echipa sa: Reclamă

„Consider că e diferenţă foarte mare între momentul în care am jucat împotriva Serbiei şi Ungariei şi cel de acum, când am întâlnit România. Dar pot spune că toate cele trei echipe au fost la un nivel bun şi ne-au pus suficient de multe probleme. Eu consider că în faţa celor trei reprezentative am obţinut rezultate bune”, a mai spus selecţionerul Bulgariei.

Radu Drăguşin, reacţie fermă după ce „tricolorii” au fost huiduţi în Ghencea

Radu Drăguşin a transmis că meciul cu Bulgaria a fost un test folositor pentru România, din care „tricolorii” vor avea de învăţat. Fundaşul de la Tottenham le-a cerut suporterilor să fie alături de echipă, deoarece bucuria calificării la EURO 2024 a fost una uriaşă.

De asemenea, Drăguşin a mai transmis că la Campionatul European, România va avea adversare de top şi speră ca echipa naţională să se ridice la un nivel bun.

„Pentru noi, a fost un test folositor. Încercăm să luăm cât mai multe răspunsuri din aceste teste amicale, ne dau răspunsuri la jocul nostru, la ce trebuie să îmbunătăţim. Trebuie să le abordăm constructiv, să învăţăm din greşeli, să luăm lucrurile bune. Şi astăzi am întâlnit un stadion plin, care ne-a susţinut, mai puţin la final, din păcate. La următorul meci, sper să avem un stadion şi mai plin, aşa am înţeles că va fi. Oamenii care vin la stadion să ne susţină chiar şi când lucrurile nu merg bine, ne-am calificat împreună şi cred că bucuria pe care le-am adus-o este una foarte mare. Atunci când am suferit, am suferit ca o echipă şi vreau să cred că am suferit ca o ţară. Este cel mai important turneu european, unde întâlneşti cele mai bune echipe din Europa. Nivelul va fi foarte ridicat şi sper să ajungem şi noi la acel nivel”, a declarat Radu Drăguşin, pentru AntenaSport.