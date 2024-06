Îndrăgita artistă care va interpreta imnul României înaintea meciului amical cu Bulgaria! - Antena Sport

Îndrăgita artistă care va interpreta imnul României înaintea meciului amical cu Bulgaria este Paula Seling! Anunţul a fost făcut de FRF.

Paula Seling a postat şi ea, pe contul de Facebook, următoarele evenimente la care va participa. Printre ele se află şi prezenţa la meciul amical al României cu Bulgaria.

”În această seară, alături de miile de voci din tribunele stadionului Steaua, Paula Seling va intona imnul României înaintea partidei cu Bulgaria”, a anunţat FRF.

Paula Seling şi Ovi au obţinut în 2010 locul 3 la Eurovision, cu piesa Playing with Fire. Este cea mai bună clasare a României din istorie la Eurovision. Performanţa a mai fost realizată şi de Luminiţa Anghel şi Sistem, în 2005. Piesa interpretată de Luminiţa Anghel şi Sistem s-a intitulat Let Me Try. În 2006, Mihai Trăistariu s-a clasat pe locul 4 la Eurovision, cu Tornero.

Paula Seling şi Ovi au mai reprezentat România şi la concursul Eurovision din 2014. Cei doi au obţinut atunci, cu piesa Miracle, locul 12 în finala Eurovision.