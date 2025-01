Jucătorul surpriză pe care Mircea Lucescu îl va convoca la naţională! Anunţ din interiorul FRF: "Aşa mi-a spus, îl va chema!" - Antena Sport

Mircea Lucescu, în timpul unui meci/ Profimedia Mihai Stoichiţă a dezvăluit cine este jucătorul surpriză pe care Mircea Lucescu îl va convoca la naţională, pentru duelurile din preliminariile World Cup 2026. Directorul tehnic din cadrul FRF a anunţat că Raul Florucz l-a cucerit pe selecţioner. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România va disputa primul meci în preliminariile World Cup 2026 pe 21 martie, atunci când va întâlni Bosnia. Meciul va fi în direct pe Antena 1. Raul Florucz, jucătorul pe care Mircea Lucescu îl va convoca la naţională Mihai Stoichiţă a transmis că Mircea Lucescu va merge să discute personal cu Raul Florucz, dat fiind faptul că şi austriecii, viitorii adversari ai „tricolorilor”, vor să-l convoace pe mijlocaş. Selecţionerul a fost impresionat de evoluţiile românului, şi e decis să-l cheme la echipa naţională, pentru următoarea acţiune a „tricolorilor”. „Așa a spus Mircea Lucescu, că îl va convoca pe Florucz la națională. O să se ducă să stea de vorbă cu el, să îl vadă pe viu după ce se face bine și probabil că îl cheamă la națională, e decizia lui. Toată lumea care l-a urmărit pe Florucz a zis că este un jucător de calitate și are doar 23 de ani. Vor să îl ia și austriecii, iar de aici pleacă bătaia. Este un jucător care poate să joace în poziția lui Dennis Man, dar și atacant central. Este stângaci și puternic, destul de înalt, dă goluri în toate competițiile, atât campionatul Sloveniei, cât și în UEFA Conference League. Reclamă

Eu am văzut ce calități are, puteți să vă uitați pe Wyscout și să vedeți acțiuni, pase decisive. Este un jucător interesant, care are doar 23 de ani, dar a fost descoperit târziu. A jucat pentru naționala Austriei de juniori. Au plecat părinții de mult timp din țară și au renunțat la cetățenie când avea el 7 ani. Lucescu, care s-a uitat, l-a urmărit a zis că ‘da, este un jucător interesant”, a declarat Mihai Stoichiţă, conform fanatik.ro.

Raul Florucz, în vârstă de 23 de ani, are şi cetăţenie austriacă şi evoluează la Olimpija Ljubljana. Acesta are trei selecţii în naţionala U19 a Austriei, iar în acest sezon a reuşit să marcheze nu mai puţin de zece goluri, în cele 24 de meciuri bifate la echipa sa, în toate competiţiile.

Olimpija Ljubljana a avut un parcurs excelent în acest sezon de Conference League, reuşind să se califice în play-off-ul pentru optimi, acolo unde se va duela cu Borac Banja Luka.

