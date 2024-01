Mihai Stoichiţă a dezvăluit ce aşteaptă selecţionerul Edi Iordănescu de la jucătorii naţionalei înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Radu Drăgușin, dezvăluiri din vestiarul echipei naționale

Radu Drăgușin a făcut dezvăluiri din vestiarul echipei naționale. Fundașul legitima la Genoa a vorbit despre atmosfera de la prima reprezentativă, după ce Edi Iordănescu i-a preluat pe „tricolori”.

Radu Drăgușin a dezvăluit faptul că Edi Iordănescu s-a impus rapid pe banca echipei naționale, având în vedere faptul că îi sprijină foarte mult pe jucătorii convocați la prima reprezentativă.

„Este dificil să spun ce a adus nou pentru că eu am debutat în același moment cu Mister, la meciul cu Grecia. Dar din ce-am simțit în interiorul echipei și din momentele pe care le-am văzut acolo, s-a simțit mereu o încredere deplină a lui față de noi.

Și faptul că indiferent de orice am fi făcut pe teren el și-a asumat responsabilitatea pentru noi. Indiferent că am greșit la o fază sau nu au ieșit lucrurile bune, a luat-o pe el, iar pentru noi lucrul acesta a însemnat o încrede reciprocă pe care am avut-o”, declara Radu Drăgușin, citat de gsp.ro.